MAMULENGO Festival Internacional Mamulengando Pernambuco ganha terceira edição a partir desta sexta (27) Evento ocorre até 1º de março, com programação presencial em Carpina

Em sua terceira edição, o Festival Internacional Mamulengando Pernambuco (FIMP) ocorre de 27 de fevereiro a 1º de março, das 13h às 18h, no Shopping Carpina, na Zona da Mata Norte. O evento reúne mestres, artistas e pesquisadores do Brasil, Peru e Moçambique.

A programação cultural e pedagógica tem a proposta de valorizar o mamulengo, arte cênica reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil desde 2015. Além de apresentações de espetáculos, estão previstos encontros com mestres da cultura popular, debates e atividades educativas.

No dia 1º de março, as atividades serão totalmente online. A abertura presencial ocorre nesta sexta-feira (27), com apresentação do Maracatu de Baque Solto Leão Vencedor, de Carpina.



Promovendo um intercâmbio cultural com artistas de outros países, o festival amplia o diálogo entre o mamulengo e outras tradições do teatro de bonecos na América Latina e na África. Entre os convidados do evento estão a companhia Tárbol Teatro de Títeres, companhia peruana fundada em 1999, e os produtores moçambicanos Makhalla Macamo e Kwanja Zawaris.

O FIMP é uma realização da Armorial Interações Culturais LTDA, fruto do incentivo da Lei Paulo Gustavo do Estado. Essa edição do festival firma parceria com a UNIMA Peru, Centro Nacional no Peru da Union Internationale de la Marionnette (UNIMA), mais antiga organização internacional dedicada ao teatro de títeres.



*Com informações da assessoria de imprensa.

