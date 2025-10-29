Festival João Pernambuco 2025: evento traz performances musicais, rodas de conversa e oficinas

A- A+

O Festival João Pernambuco retorna ao Sertão de Itaparica comemorando a música e a cultura regional na terra natal do ‘Poeta do Violão’.

Esta edição traz como novidade a inclusão do município de Jatobá, que acolherá o evento pela primeira vez, juntando-se a Tacaratu, que sedia o encontro pela terceira vez consecutiva, e a Petrolândia, que participa novamente após uma primeira edição realizada em 2025.

A realização do festival encerra uma sequência de comemorações promovidas pelo Instituto Cultural Brasileiro Isto é Choro! em celebração ao Dia Estadual do Choro João Pernambuco (16 de outubro) realizadas em Pernambuco durante o mês de outubro.

Juntando-se, também, à comemoração da data de nascimento do violonista e compositor, 2 de novembro de 1883.

Confira o cronograma do evento

Jatobá (30/10, às 19h)

Local: Praça Eduardo Campos (Praça Central)

Atrações: Betto do Bandolim, José Arimatea, Walmir Chagas, Coletivo Isto é Choro



Local: Praça da Matriz de São Francisco - Centro

Atrações: Betto do Bandolim, José Arimatea, Walmir Chagas, Coletivo Isto é Choro e a Banda Filarmônica Adolfo Alexandre de Melo



Local: Largo da Casa da Cultura

Atrações: Seresteiros de Tacaratu, Betto do Bandolim, José Arimatea, Walmir Chagas, Coletivo Isto é Choro e atrações regionais

Atrações variadas

Nesta edição, as atrações incluem o bandolinista e compositor Betto do Bandolim, um artista reconhecido no Choro, no Frevo e na música instrumental pernambucana; o cantor Walmir Chagas, famoso por seu personagem ‘O Véio Mangaba’, que encarna um personagem do Pastoril Profano, mas que neste festival apresentará um trabalho como intérprete, cantando clássicos da música popular brasileira; e o flautista e maestro José Arimatea, que mostrará seu projeto autoral para flauta transversal.

Eles serão acompanhados pelo Coletivo Isto é Choro, que conta com o violonista, maestro e arranjador Bozó 7Cordas no violão de 7 cordas, Nelson Brederode no cavaquinho, Lucas Ratão no pandeiro e Xaruto no surdo.

Homenagens

Neste ano, ilustres personalidades locais serão homenageadas pelos Seresteiros, Zé Sobral, Zé Doria, Lima de Suell, Maurício Seresteiro, Zé Galego, Senhora de Zé Benvinda, Cícero Lacerda, Conrado Félix, Zelaeti e Creuza Rodrigues.

“A maior alegria para todos nós que organizamos o Festival João Pernambuco é a oportunidade de realizá-lo na terra natal de João Pernambuco e observar o Choro e a cultura regional recuperando o destaque na cena cultural de Pernambuco”, declara Wagner Staden, produtor e diretor geral do Festival.

História

O Festival João Pernambuco teve a primeira edição em 2016, no Recife, com o objetivo de homenagear o violonista e compositor João Teixeira Guimarães, conhecido como João Pernambuco.

Desde 2023, o evento passou a ocorrer no Sertão de Itaparica, região natal do artista. Em 2024 aconteceu tanto nesse município quanto em Petrolândia. Já em 2025, irá acontecer em Tacaratu, Petrolândia e Jatobá.

