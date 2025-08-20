A- A+

cinema Festival Kinoforum exibe o filme pernambucano "O Ano da Serpente" Dirigido por Buno Vilela, o curta marca a estreia da atriz Fernanda Braga

O artista plástico pernambucano Bruno Vilela leva para as telonas sua linguagem visual e narrativa marcada por forte influência cinematográfica. Seu curta-metragem de estreia, "O Ano da Serpente", foi selecionado para a Mostra Limite do Festival Internacional de Curtas de São Paulo, o Kinoforum. A obra será exibida no dia 21 de agosto, às 18h, na Cinemateca Brasileira; no dia 26, às 17h, no Centro Cultural São Paulo; e no dia 28, às 18h, no Museu da Imagem e do Som.

Dedicada a produções experimentais, a mostra reúne 19 filmes, sendo 11 estrangeiros e oito brasileiros. O curta foi filmado no Rio Negro, na Amazônia, e no ateliê de Bruno no Recife.

No elenco, "O Ano da Serpente" marca também a estreia de Fernanda Braga como atriz.

A trama acompanha um viajante que, após encontrar uma caixa misteriosa com objetos enigmáticos, embarca em uma jornada pela floresta amazônica, onde sons e visões misteriosas se revelam como tentativas de comunicação da natureza.

“Sempre pintei e sempre gostei de cinema. Em 2015, fiz uma residência em Lisboa voltada para a pintura, mas voltei com um livro escrito, que é a base para um longa”, explica o artista.

*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também