Música Festival La Folie anuncia programação completa; confira o line-up do vento A pré-venda dos ingressos tem início nesta terça-feira (4); evento vai acontecer no dia 25 de novembro, na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco

O festival La Folie anunciou todas as atrações da edição 2023. Além da ex-spice girl Melanie C, grandes estrelas da música pop brasileira estão confirmadas.



O Line-up do evento terá Pabllo Vittar, Glória Groove, Iza, Luisa Sonza, Urias, Lexa, Priscila Alcantara, Thiago Pantaleão, Getúlio Abelha, Uana, Pamela Auto e Gaby Lima.

A pré-venda dos ingressos tem início nesta terça-feira (4). O evento vai acontecer no dia 25 de novembro, na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, e promete mais de 10 horas de shows, estrutura com dois palcos, praça de alimentação, bares, banheiros e diversas atividades.



Pautas do Festival

O La Folie Festival tem ainda a preocupação em investir nas pautas da agenda ESG, que reúne as políticas de meio-ambiente, responsabilidade social e governança.



Na edição do ano passado, o evento firmou parcerias com os projetos Lixo Zero com coletas seletivas focadas na reciclagem de papelão, isopor, vidro plásticos e metal; Transviver e Transforma Pride garantindo a participação de pessoas trans na construção de todo o festival, em praticamente todos os setores e, ainda, uma feira de empreendedorismo voltada para marcas com produtos agênero. Além disso, com o PCD Vale, contemplando também as pessoas com deficiência.

