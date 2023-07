Festival La Folie inicia pré-venda dos ingressos, confira os valores e setores deste ano 

A- A+

O festival La Folie iniciou as vendas dos ingressos para a edição deste ano, que vai contar com a ex-spice girl Melanie C, Pabllo Vittar, Glória Groove, Iza, Luisa Sonza, Urias, Lexa, Priscila Alcantara, Thiago Pantaleão, Getúlio Abelha, Uana, Pamela Auto e Gaby Lima. O evento está agendado para acontecer no dia 25 de novembro, na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco.

Os ingressos da pré-venda já estão disponíveis no site Bilheteria Digital.



Este ano o evento terá três setores: pista, pista premium e fronstage (open bar).



Confira os valores:



Pista

R$ 100 - pista meia-entrada

R$ 110 - pista social

R$ 200 - pista inteira



Pista premium

R$ 140 - pista meia-entrada

R$ 150 - pista social

R$ 280 - pista inteira

R$ 360 - frontstage open bar

