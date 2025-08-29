Pernambucana participa de painel no Festival LABmais, no Rio Grande do Sul
Cibelle Vieira, de 21 anos, participa de laboratório de mídia e arte oferecido pelo Sesc em Petrolina
A pernambucana Cibelle Vieira, de 21 anos, participa do festival nacional do LABmais, promovido pelo Sesc, que ocorre de 4 e 7 de setembro, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Ela integra o painel “Vozes das margens: comunicação, redes hiperconectadas”.
Natural de Petrolina, a jovem vai compartilhar com jovens de todo o país suas experiências no mundo da arte e da comunicação. Há três anos, ela ingressou no LABmais, laboratório de mídia e arte presente em 17 estados, do Sesc Petrolina.
Com a mentoria e os conteúdos aprendidos no projeto, Cibelle ajudou na produção de festivais, participou de documentários, podcasts e chegou a integrar a equipe de importantes eventos, como o Fórum Regional de Juventudes.
O projeto do Sesc forma jovens para o desenvolvimento de diferentes conteúdos, como podcasts e processos artísticos e na área da cultura. O Festival LABmais funciona como um grande laboratório de mídia e arte em nível nacional com oficinas, palestras, performances e apresentação de trabalhos.
