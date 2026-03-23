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manguebeat Festival LED Globo chega ao Recife e realiza mesa sobre legado de Chico Science Primeira edição do evento em Pernambuco reúne nomes como Jorge Du Peixe, Hermila Guedes, Chaps Melo e Marcelino Freire

Recife recebe, nesta terça-feira (24), o Festival LED Globo - Luz na Educação, no Parque Dona Lindu. Chico Science, que completaria 60 anos neste mês, ganha homenagem dentro da programação.

A mesa “Educar pela memória: Chico Science como patrimônio vivo” discute como a obra do artista pernambucano segue inspirando gerações. Com mediação do músico e apresentador Chinaina, o bate-papo ocorre às 16h45, no Teatro Luiz Mendonça.

Participam da mesa Gorete França, irmã de Chico Science, produtora-executiva e curadora de seu acervo; Jorge Du Peixe, músico e figura central do movimento manguebeat; Lorena Calábria, jornalista e autora do livro “Chico Science & Nação Zumbi - Da Lama ao Caos”.



O encontro conta ainda com participação especial de Louise França, cantora e filha de Chico Science. As inscrições para o festival são gratuitas e podem ser feitas através do Sympla.

O LED vai reunir outros nomes da cultura, como a atriz Hermila Guedes, o roteirista George Moura, o escritor Marcelino Freire, o cineasta Lírio Ferreira, o músico Chaps Melo, a apresentadora Rita Batista e o grupo de dança Guerreiros do Passo. A banda Mundo Livre S/A encerra o evento com um pocket show.

Depois de quatro edições no Rio de Janeiro, duas em Belém e uma em Belo Horizonte, o festival chega a Recife pela primeira vez. A capital pernambucana inaugura o calendário anual do evento, discutindo temas relacionados à educação, empreendedorismo, audiovisual, cultura e preservação da memória.



*Com informações da assessoria de imprensa.



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