22º Festival Recifense de Literatura A Letra e A Voz: inscrições abertas até 23 de maio

Até o próximo dia 23 de maio estão abertas as inscrições para o 22º Festival Recifense de Literatura A Letra e A Voz - evento marcado para acontecer entre os dias 1º e 3 de agosto em espaços públicos e ruas do recife.

Interessados devem acessar o site da Secretaria de Cultura do Recife. O edital também pode ser consultado no mesmo endereço.



Requisitos

Podem ser inscrever pessoas físicas ou jurídicas, inclusive MEI, de direito privado, de natureza cultural - com ou sem fins econômicos.



Propostas de palestra/debate, intervenção artística, espetáculo, contação de histórias e outras atividades literárias podem integrar a programação do festival.









Avaliação

A avaliação se dará em duas etapas, sendo a primeira delas documental (etapa habilitatória) e a outra uma análise artística (habilitatória e classificatória).



A Comissão Técnica de Análise Artística vai ser constituída por pareceristas selecionados por meio de edital, realizado em 2023.

Os proponentes terão à disposição um atendimento presencial e por telefone (81) 9 9321-1517 no Núcleo de Cultura Cidadã, localizado no Pátio de São Pedro (Casa 39), de segunda a sexta, das 9h às 16h.



Dúvias podem também ser encaminhadas para o e-mail '[email protected]'.

SERVIÇO

Inscrições abertas para a 22ª edição do Festival Recifense de Literatura A Letra e A Voz

Quando: até 23 de maio

Onde: no site da Secretaria de Cultura do Recife

Informações: (81) 9 9321-1517

