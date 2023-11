A- A+

AUDIOVISUAL Festival Macuca das Artes 2023 anuncia programação de cinema; confira os filmes Com curadoria de Julio Cavani, mostra terá exibições de curtas-metragens e um longa, no Agreste de Pernambuco

O Festival Macuca das Artes 2023, que ocorre entre 17 e 19 de novembro, conta com uma mostra de cinema em sua programação. Com curadoria do jornalista Julio Cavani, as exibições ocorrem na Fazenda Macuca, localizada no município de Correntes, no Agreste de Pernambuco, nos dois primeiros dias do evento.

Um dos destaques é o documentário “Dominguinhos”, dirigido por Eduardo Nazarian, Joaquim Castro e Mariana Aydar, que apresenta um retrato do sanfoneiro, cantor e compositor pernambuco. Já o recorte de curtas deu ênfase a filmes de animação brasileiros.

Nesta edição, o Macuca das Artes conta com shows de artistas como Gilberto Gil, Liniker, Silva e Bala Desejo. Os ingressos, que já estão no segundo lote de vendas, custam a partir de R$ 110 (meia-entrada).

Confira a programação:

17 de novembro - 18h

- "Quando a Chuva Vem", de Jefferson Batista (PE)/ 8 minutos

- "Bolha", de Mateus Alves (PE)/ 15 minutos

- "Voltage", de Filippe Lyra e William Paiva (PE)/ 4 minutos

- "Plantae", de Guilherme Gehr (RJ) / 10 minutos

- "Fazenda Rosa", de Chia Beloto/ 9 minutos

- "Égun: Os Mistérios do Mar", de Helder Quiroga (MG)/ 12 minutos

- "Oriki", de Pâmela Peregrino (BA)/ 5 minutos

- "O Violeiro Fantasma", de Wesley Rodrigues (GO)/ 7 minutos

- "O Divino, de Repente", de Fábio Yamaji (SP)/ 6 minutos

- "Jurema: A Peleja do Carcará e a Suçuarana", de Bako Machado (PE)/ 2 minutos

- "Salu e o Cavalo Marinho", de Cecília da Fonte (PE)/ 13 minutos

18 de novembro - 17h40

- "Gonzaga de Garanhuns: O Rei e o Reisado", de Renan Araújo (PE)/ 19 minutos

- "Dominguinhos", de Eduardo Nazarian, Joaquim Castro e Mariana Aydar (RJ)/ 84 minutos



