Agreste Festival Macuca das Artes 2023: evento anuncia mudança na programação; saiba mais Evento acontece no Agreste de Pernambuco entre os dias 17 e 19 de novembro

O festival Macuca das artes 2023, que ocorrerá entre os dias 17 e 19 de novembro, anunciou alteração na programação do evento. Na agenda, se apresentarão grandes nomes da música contemporânea brasileira. O festival será realizado em uma fazenda no município de Correntes, Agreste de Pernambuco.

A mudança no Line-up foi confirmada depois de Tom Zé, uma das principais atrações, desmarcar seu compromisso com o festival, devido a problemas de saúde.

A organização lamentou a ausência do artista:

"Tom Zé tem uma presença emblemática nos palcos brasileiros e sua ausência será sentida. Esperamos tê-lo em futuras edições do festival", destacou a equipe de produção.

Nova atração

Com a notícia, a produção do evento tratou em anunciar a banda pernambucana Nação Zumbi como atração substituta. Conhecidos por mesclar ritmos tradicionais com nuances contemporâneas, o grupo promete levar o astral e um som energético ao público.

O evento ainda contará com apresentações de grandes nomes da música como Gilberto Gil, Liniker, Silva, entre outros.

Veja programação:

Sexta 17.11

Silva

Liniker

Bala Desejo

Lamparina

Bella Kahun

Sábado 18.11

Gilberto Gil

Nação Zumbi

Rachel Reis

Almério e Martins

Gabi da Pele Preta e Revoredo

Domingo 19.11

Cortejo do Boi da Macuca com a Orquestra do Maestro Oséas em Poço Comprido

