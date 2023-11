Festival Macuca das Artes começa nesta sexta-feira (17), com atrações como Gil, Liniker e Silva

A- A+

É chegada a hora de pegar a estrada rumo ao Agreste de Pernambuco para curtir shows de artistas renomados. Desta sexta-feira (17) até o domingo (19), a Fazenda Macuca, no município de Correntes, recebe mais uma edição do Festival Macuca das Artes.

O line-up do evento traz talentos como Gilberto Gil, Liniker, Silva, Nação Zumbi, Bala Desejo e Rachel Reis. Também não faltará na programação o tradicional cortejo do Boi da Macuca, acompanhado pela Orquestra do Maestro Oséas, em Poço Comprido.

Além dos shows, o festival traz oficinas, aula-espetáculo e exibições de filmes. A mostra de cinema tem curadoria de Júlio Cavani, com diversos curtas-metragens e o longa “Dominguinhos” (2014).



Ingressos para o festival, além de reservas para campings e transfers, podem ser adquiridos no site Sympla. Também estão disponíveis nas lojas físicas Me Poupe (Espinheiro), Te Quero Trocas (Olinda) e Spaço Artes (Garanhuns).

Confira a programação do Festival Macuca das Artes:

Sexta-feira (17):

14h - Abertura dos Portões

18h - Cinema

19h40 - Bella Kahun

20h40 - Lamparina

22h - Bala Desejo

23h30 - Liniker

01h25 - Silva

DJ Paulo Ferreira

After e Intervalos

Sábado (18):

09h - Yoga

10h - Oficina de Bambolê

10h45 - Oficina de Malabares

11h30 - Oficina de Frevo

12h30 - Oficina de Percussão

14h - DJ Ari Falcão + Intervenções Circenses

16h - Aula Espetáculo - Coco Raízes de Arcoverde

17h - Cinema

19h40 - Gabi da Pele Preta e Revoredo

20h40 - Almério e Martins

22h - Rachel Reis

23h40 - Gilberto Gil

01h40 - Nação Zumbi

DJ Paulo Ferreira

After e Intervalos

Domingo (19):

11h - Make de Glitter

14h - Cortejo do Boi da Macuca com a Orquestra do Maestro Oséas em Poço Comprido

Prepare-se para três dias de experiências envolventes, mergulhando na riqueza da música, cultura e tradição. O Festival Macuca das Artes 2023 promete ser uma jornada inesquecível, reunindo comunidades, artistas e amantes da cultura em um evento que transcende os limites do convencional.





