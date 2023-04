Festival Mamulengando Pernambuco: segunda edição começa nesta quarta-feira (12)

A- A+

O mestre mamulengueiro José Vitalino será o homenageado da segunda edição do Festival Mamulegando Pernambuco, marcado para acontece a partir desta quarta-feira (12) nos municípios de Glória do Goitá e Nazaré da Mata, ambos na Mata Norte pernambucana, sendo este útimo a cidade natal do mestre.

Em formato híbrido, o festival, que vai realizar atividades presenciais e on line - inclusive com intérprete de Libras e com audiodescrição - segue até a sexta-feira (14) com bate-papo, brincadeiras, visita ao ateliê de José Vitalino, menções honrosas e entrega de prêmios, entre outras ações.





De iniciativa independente, assinada pelo artista, produtor cultural e mestre em artes cênicas Alex Apolonio, o Festival Mamulegando - realizado pelo Armorial Interações Culturais - conta também com a colaboração de brincantes e de artistas populares. Idealizado com o intuito de fortalecer a comunidade mamulengueira do Estado, o evento teve sua primeira edição realizada em 2021 sob fomento da Lei Aldir Blanc.

Serviço

Festival Mamulegando Pernambuco - Segunda Edição



Quando: de quarta-feira (12) a sexta-feira (14)

Onde: Nazaré da Mata e Glória do Goitá, Mata Norte do Estado



Acesos gratuito às atividades presenciais e transmissão online via YouTube do Armorial Interações Culturais

