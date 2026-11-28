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AMAZÔNIA POP Com Marina Sena e os Gilsons entre as atrações, festival é adiado por fumaça que encobre Manaus Festival Amazônia Pop foi adiado por orientação de órgãos públicos; nova data não foi anunciada

O Festival Amazônia Pop, que teria Marina Sena e outros artistas brasileiros entre as atrações, foi adiado em razão da fumaça que encobre Manaus e outras regiões do Amazonas.



A decisão foi anunciada pela organização nesta sexta-feira (27), diante do cenário de calamidade provocado pela poluição e por orientação dos órgãos públicos competentes.



Os shows aconteceriam nos dias 6, 7 e 8 de dezembro.



Em comunicado, a TA Produções e Eventos Culturais a direção do festival informaram que o adiamento foi decidido em comum acordo com os artistas.



A organização afirmou que não seria coerente realizar um evento que celebra a identidade amazônica e, ao mesmo tempo, expor trabalhadores, equipes, artistas e público à situação de vulnerabilidade causada pela fumaça.





"A Amazônia merece ser celebrada, mas merece, acima de tudo, ser cuidada", afirmou a organização.

A nova data do festival ainda não foi anunciada.

A qualidade do ar na capital amazonense melhorou neste sábado (28), em comparação com os índices registrados na véspera, mas ainda varia entre moderada e ruim em diferentes pontos da cidade.



Os dados são do Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental (Selva), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), publicados pelo portal g1.

Ingressos continuam válidos

Segundo o comunicado, os ingressos adquiridos continuarão válidos para a nova data do Amazônia Pop, mantendo as respectivas categorias e condições de acesso.

Quem preferir não aguardar a realização do evento poderá solicitar o reembolso diretamente pela plataforma Shotgun, assim que a nova data for oficialmente divulgada.



A organização informou que publicará, nessa ocasião, as orientações e os procedimentos necessários para a solicitação.



O festival também destacou as dificuldades logísticas e financeiras para realizar um evento de grande porte em Manaus, incluindo os custos de transporte de artistas, equipes, equipamentos e estruturas, além dos desafios de captação de patrocínios.

A produção afirmou que trabalha para que o encontro aconteça com a estrutura prevista e agradeceu aos espectadores que compraram ingressos e se organizaram para participar.

Qualidade do ar melhora, mas poluição continua

Apesar da melhora registrada neste sábado, a fumaça continua afetando Manaus e municípios do interior do Amazonas.

Na capital, a maior parte dos pontos monitorados apresenta concentrações de partículas poluentes entre aproximadamente 40 e 55 microgramas por metro cúbico (µg/m³), níveis classificados como moderados ou ruins pelo sistema Selva.



Em um dos pontos da região sul, porém, o indicador chegou a 109,2 µg/m³, considerado muito ruim.

Na Região Metropolitana, Autazes registrou 92,5 µg/m³, o pior índice entre os municípios monitorados. Em Iranduba, a concentração chegou a 68,8 µg/m³, enquanto Nova Olinda do Norte apresentou 61,8 µg/m³.

A situação é ainda mais preocupante no interior. Em Parintins, os registros chegaram a 170,6 µg/m³, nível considerado péssimo. Urucará apresentou 150,2 µg/m³, Itapiranga, 148 µg/m³, e Barreirinha, 129,1 µg/m³.

Segundo o governo do Amazonas, grande parte da fumaça que atinge o estado tem origem em queimadas no Pará e chega ao território amazonense transportada pelos ventos.

Prefeitura adota medidas para reduzir impactos

A Prefeitura de Manaus anunciou medidas emergenciais para reduzir os impactos da poluição sobre a população.



Entre as ações estão a suspensão de aulas na rede municipal e de atividades ao ar livre, a distribuição de máscaras de proteção respiratória para grupos de risco e a mobilização das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para atender pacientes com sintomas respiratórios.

Em entrevista à Rede Amazônica na sexta-feira (27), o prefeito Renato Junior afirmou que a capital sofre os efeitos de queimadas que ocorrem fora de seus limites territoriais.

"Manaus está pagando um preço altíssimo pelas queimadas que não provoca. A fumaça não respeita a geografia, passa de um estado para o outro, de um município para o outro", declarou.

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), compilados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Manaus responde por apenas 0,5% dos focos de calor registrados no Amazonas em 2026.

A prefeitura também informou que realizou o plantio de mais de 48 mil mudas de árvores neste ano e mantém a irrigação da arborização urbana e de áreas de vegetação, com a utilização de 60 mil litros de água por dia, de segunda-feira a sábado.

Além disso, o Comitê de Combate às Queimadas mantém ações de fiscalização, monitoramento por drones com sensores térmicos e atendimento a denúncias.



Entre julho e outubro, a Semmas registrou 93 ocorrências relacionadas a queimadas urbanas de pequeno porte e descarte irregular de resíduos.

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