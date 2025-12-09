Festival Mestre J. Borges ganha primeira edição em Bezerros
Programação conta com atividades como shows, exposições, cinema e palestras
A primeira edição do Festival Mestre J. Borges será realizada de 18 a 21 de dezembro, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco. O objetivo é homenagear o xilogravurista e cordelista, que morreu em julho de 2024, com shows, exposições, oficinas e outras atividades.
O evento é promovido pela Cenarium Produções, com correalização da Prefeitura de Bezerros e parceria do Memorial J. Borges. Além de promover a difusão cultural do legado do artista, a iniciativa visa fomentar a cultura, o turismo e o desenvolvimento da economia local.
Diferentes lugares do município recebem as atividades. A abertura será com a entrega de um intervenção artística de xilogravura em um viaduto, no bairro Nossa Senhora Aparecida. No dia seguinte, o Memorial J. Borges inaugura duas exposições e recebe duas oficinas.
A data de aniversário do mestre, 20 de dezembro, concentra algumas das principais atrações do festival. A partir das 21h30, a apresentadora Fátima Bernardes e o produtor cultural Ângelo Filizola (in memoriam) recebem o Prêmio Mestre J. Borges.
Também no dia 20, o forrozeiro Benil comanda um show com convidados. Amazan, Alcymar Monteiro e Novinho da Paraíba, entre outros artistas, sobem ao palco com ele. A programação do festival inclui ainda lançamentos literários, exibições de cinema, palestras, rodas de conversa, encontro de repentistas, concurso de xilogravura e outras atividades gratuitas.
Confira a programação completa:
Quinta-feira (18)
Viaduto do B. Nossa Senhora Aparecida (antiga Cohab)
16h30 - Entrega da intervenção artística de Xilogravura
Sexta-feira (19)
Memorial J. Borges
08h – Visitação ao “Espaço Mestre J. Borges”
09h – Exposição “Raízes e Matrizes do Mestre J. Borges”
09h – Exposição “As Xilogravuras do Mestre J. Borges”
09h30 – Oficina de Cordel com o Poeta Severino Pedro
09h30 – Oficina de Xilogravura com Pablo Borges
Estação da Cultura
10h – Visitação ao Museu de Antiguidades
10h – Visitação ao Museu do Papangu
10h – Exposição de Xilogravuras (artistas bezerrenses)
10h – Oficina de Xilogravura com Gustavo Borges
Praça da Bandeira
15h – Microfone Aberto
15h30 – Premiação do Concurso de Xilogravura
16h – Encontro de Repentistas
16h30 – Premiação do Concurso de Cordel
17h30 – Exibição do “Cine J. Borges”
20h30 – Banda de Pífanos Nossa Senhora de Lourdes
21h – Banda Musical Cônego Alexandre Cavalcanti (Retreta)
Sábado (20)
Memorial J. Borges
08h – Visitação ao “Espaço Mestre J. Borges”
09h – Exposição “Raízes e Matrizes do Mestre J. Borges”
09h – Exposição “As Xilogravuras do Mestre J. Borges”
09h30 – Oficina de Xilogravura com Bacaro Borges
Estação da Cultura
10h – Visitação ao Museu de Antiguidades
10h – Visitação ao Museu do Papangu
10h – Exposição de Xilogravuras (artistas bezerrenses)
Centro de Artesanato de Pernambuco (Unidade Bezerros)
10h – Lançamento Coletivo de Trabalhos Literários
13h30 – Roda de Conversa Cultural “A influência de J. Borges na Xilogravura”, com participação de Bacaro Borges, Pablo Borges, Edna Silva e Oficina Embuá (Mediador: Carlos Gomes)
15h - Palestra Cultural “J. Borges: o homem que ‘virou’ artista porque leu e vendeu folhetos”, com Maria do Rosário da Silva
15h30 – Roda de Conversa Cultural “No Ritmo da Xilogravura e do Baião”, com Onildo Almeida & Joquinha Gonzaga (Mediador: Lunas Costa)
Mercado Barra Branca
12h – Cesso Santos
16h – Waldir Lyra
Palco Mestre J. Borges
20h – Forró Rei do Cangaço
21h30 – Entrega do Prêmio Mestre J. Borges – In Memoriam
21h35 – Fala da Júlia Filizola, filha de Ângelo Filizola
21h45 – Entrega do Prêmio Mestre J. Borges
21h50 – Fala de Fátima Bernardes
22h – Benil e Convidados (Amazan, Alcymar Monteiro, Novinho da Paraíba e mais)
Praça da Bandeira - Centro
16h às 21h – Vitrine Criativa – Edição Festival Mestre J. Borges
Domingo (21)
Memorial J. Borges
08h – Visitação ao “Espaço Mestre J. Borges”
09h – Exposição “Raízes e Matrizes do Mestre J. Borges”
09h – Exposição “As Xilogravuras do Mestre J. Borges”
Estação da Cultura
10h – Visitação ao Museu de Antiguidades
10h – Visitação ao Museu do Papangu
10h – Exposição de Xilogravuras (artistas bezerrenses)
Mercado Barra Branca
12h – Renilda Cardoso
15h – Grupo Musical do 4º BPM e amigos
Praça Praça da Bandeira - Centro
16h às 21h – Vitrine Criativa – Edição Festival Mestre J. Borges
Ateliê Bacaro Borges
16h30 – Recreação Infantil
17h – Coral de Idosos do CCI
17h30 – Folcpopular
18h – Morganna Bernardo
*Com informações da assessoria de imprensa.