Festival Mestre J. Borges ganha primeira edição em Bezerros

A primeira edição do Festival Mestre J. Borges será realizada de 18 a 21 de dezembro, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco. O objetivo é homenagear o xilogravurista e cordelista, que morreu em julho de 2024, com shows, exposições, oficinas e outras atividades.

O evento é promovido pela Cenarium Produções, com correalização da Prefeitura de Bezerros e parceria do Memorial J. Borges. Além de promover a difusão cultural do legado do artista, a iniciativa visa fomentar a cultura, o turismo e o desenvolvimento da economia local.

Diferentes lugares do município recebem as atividades. A abertura será com a entrega de um intervenção artística de xilogravura em um viaduto, no bairro Nossa Senhora Aparecida. No dia seguinte, o Memorial J. Borges inaugura duas exposições e recebe duas oficinas.



A data de aniversário do mestre, 20 de dezembro, concentra algumas das principais atrações do festival. A partir das 21h30, a apresentadora Fátima Bernardes e o produtor cultural Ângelo Filizola (in memoriam) recebem o Prêmio Mestre J. Borges.

Também no dia 20, o forrozeiro Benil comanda um show com convidados. Amazan, Alcymar Monteiro e Novinho da Paraíba, entre outros artistas, sobem ao palco com ele. A programação do festival inclui ainda lançamentos literários, exibições de cinema, palestras, rodas de conversa, encontro de repentistas, concurso de xilogravura e outras atividades gratuitas.

Confira a programação completa:



Quinta-feira (18)



Viaduto do B. Nossa Senhora Aparecida (antiga Cohab)

16h30 - Entrega da intervenção artística de Xilogravura

Sexta-feira (19)



Memorial J. Borges

08h – Visitação ao “Espaço Mestre J. Borges”

09h – Exposição “Raízes e Matrizes do Mestre J. Borges”

09h – Exposição “As Xilogravuras do Mestre J. Borges”

09h30 – Oficina de Cordel com o Poeta Severino Pedro

09h30 – Oficina de Xilogravura com Pablo Borges



Estação da Cultura

10h – Visitação ao Museu de Antiguidades

10h – Visitação ao Museu do Papangu

10h – Exposição de Xilogravuras (artistas bezerrenses)

10h – Oficina de Xilogravura com Gustavo Borges



Praça da Bandeira

15h – Microfone Aberto

15h30 – Premiação do Concurso de Xilogravura

16h – Encontro de Repentistas

16h30 – Premiação do Concurso de Cordel

17h30 – Exibição do “Cine J. Borges”

20h30 – Banda de Pífanos Nossa Senhora de Lourdes

21h – Banda Musical Cônego Alexandre Cavalcanti (Retreta)



Sábado (20)



Memorial J. Borges

08h – Visitação ao “Espaço Mestre J. Borges”

09h – Exposição “Raízes e Matrizes do Mestre J. Borges”

09h – Exposição “As Xilogravuras do Mestre J. Borges”

09h30 – Oficina de Xilogravura com Bacaro Borges



Estação da Cultura

10h – Visitação ao Museu de Antiguidades

10h – Visitação ao Museu do Papangu

10h – Exposição de Xilogravuras (artistas bezerrenses)



Centro de Artesanato de Pernambuco (Unidade Bezerros)

10h – Lançamento Coletivo de Trabalhos Literários

13h30 – Roda de Conversa Cultural “A influência de J. Borges na Xilogravura”, com participação de Bacaro Borges, Pablo Borges, Edna Silva e Oficina Embuá (Mediador: Carlos Gomes)

15h - Palestra Cultural “J. Borges: o homem que ‘virou’ artista porque leu e vendeu folhetos”, com Maria do Rosário da Silva

15h30 – Roda de Conversa Cultural “No Ritmo da Xilogravura e do Baião”, com Onildo Almeida & Joquinha Gonzaga (Mediador: Lunas Costa)



Mercado Barra Branca

12h – Cesso Santos

16h – Waldir Lyra



Palco Mestre J. Borges

20h – Forró Rei do Cangaço

21h30 – Entrega do Prêmio Mestre J. Borges – In Memoriam

21h35 – Fala da Júlia Filizola, filha de Ângelo Filizola

21h45 – Entrega do Prêmio Mestre J. Borges

21h50 – Fala de Fátima Bernardes

22h – Benil e Convidados (Amazan, Alcymar Monteiro, Novinho da Paraíba e mais)



Praça da Bandeira - Centro

16h às 21h – Vitrine Criativa – Edição Festival Mestre J. Borges



Domingo (21)

Memorial J. Borges

08h – Visitação ao “Espaço Mestre J. Borges”

09h – Exposição “Raízes e Matrizes do Mestre J. Borges”

09h – Exposição “As Xilogravuras do Mestre J. Borges”



Estação da Cultura

10h – Visitação ao Museu de Antiguidades

10h – Visitação ao Museu do Papangu

10h – Exposição de Xilogravuras (artistas bezerrenses)



Mercado Barra Branca

12h – Renilda Cardoso

15h – Grupo Musical do 4º BPM e amigos



Praça Praça da Bandeira - Centro

16h às 21h – Vitrine Criativa – Edição Festival Mestre J. Borges



Ateliê Bacaro Borges

16h30 – Recreação Infantil

17h – Coral de Idosos do CCI

17h30 – Folcpopular

18h – Morganna Bernardo



