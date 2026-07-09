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REGGAE Festival Miçanga confirma Groundation, Planta & Raiz e Ponto de Equilíbrio no Classic Hall Evento marcado para 21 de novembro reúne expoentes do reggae internacional e brasileiro em uma noite dedicada ao gênero, com ingressos já disponíveis

O Festival Miçanga anunciou sua programação para a edição de 2026 e levará ao Classic Hall, no dia 21 de novembro, três grupos de destaque na cena reggae.

Encabeçando a programação está a banda norte-americana Groundation, que retorna ao Brasil para apresentar um repertório que percorre diferentes momentos de sua carreira.

Conhecido por incorporar elementos de jazz e longas passagens instrumentais ao reggae roots, o Groundation consolidou uma trajetória internacional e conquistou público em diversos países.

O grupo desembarca no Recife trazendo um espetáculo centrado em canções que marcaram sua discografia e ajudaram a transformá-lo em uma referência do gênero.

Representando o reggae nacional, o festival também recebe o Planta & Raiz, que incluirá no repertório músicas como "Com Certeza", "Aquele Lugar" e "Filho do Leão". Já o Ponto de Equilíbrio revisita os sucessos que o projetaram como um dos principais nomes da cena brasileira.

Com a combinação de atrações internacionais e artistas consagrados no país, o Festival Miçanga aposta em mais uma edição voltada aos admiradores do reggae, celebrando a diversidade musical e a atmosfera característica do gênero.

SERVIÇO

Festival Miçanga 2026

Quando: 21 de novembro

Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, S/N - Salgadinho, Olinda - PE

Ingressos: a partir de R$ 55, na Bilheteria Digital

Instagram: @micangarec

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