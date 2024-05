Festival Miçanga trará Marcelo Falcão, Maneva e Baiana System ao Classic Hall em julho

A- A+

Mais um festival aporta em terras pernambucanas. No dia 19 de julho, o Classic Hall, em Olinda, será palco do Festival Miçanga, que trará os shows de Marcelo Falcão e das bandas Maneva e Baiana System. O evento começará às 20h.

O ex-Rappa Marcelo Falcão promete embalar o público com seus maiores sucessos. Uma das principais representantes do reggae no Brasil, a banda Maneva, também apresentará um repertório cheio de canções com letras marcantes e melodias envolventes. Completando o line up, o grupo Baiana System, famoso por sua energia única e sua fusão de música eletrônica com guitarra baiana e percussão, tocará hits como "Duas Cidades" e "Lucro (Descomprimindo)".

Os ingressos já estão disponíveis, podem ser adquiridos na bilheteria do Classic Hall ou online, pelo site Acesso Ticket.

SERVIÇO

Festival Miçanga - com Marcelo Falcão, Maneva e Baiana System

Quando: 19 de julho, a partir das 20h

Onde: Classic Hall, Olinda | Av. Governador Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda/PE

Ingressos: a partir de R$ 60, à venda na bilheteria do Classic Hall e no site Acesso Ticket

