Festival MIX PE: Legião Urbana Cover Recife, Grupo Sassarico e Xinelo Rasgado são atrações
Evento acontece no Shopping Guararapes, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, entre os próximos dias 16 e 18 de outubro
Vai ter música, feira criativa e gastronomia em mais uma edição do Festival MIX PE - evento que acontece entre os próximos dias 16 e 18 de janeiro no Shopping Guararapes em Piedade, Zona Sul de Recife.
Gratuito, o evento traz na programação musical apresentações do Legião Urbana Cover Recife, Grupo Sassarico e Xinelo Rasgado.
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Ao longo dos três dias, pelo menos 60 marcas estarão expostas na feira criativa e 80 operações gastronômicas também integram a programação do festival - que vai ter, ainda, atividades voltadas para os pequenos.
Para a edição deste ano, o espaço - que vai ocupar a Área A, em frente à Entrada 4 do mall - terá aproximadamente 4.300 metros quadrados, maior do que a edição anterior.
PROGRAMAÇÃO
Sexta-feira, 16 de outubro
19h - Xinelo Rasgado
Sábado, 17 de outubro
16h - Dinossauros: uma aventura jurássica
17h - Overdrives
20h - Legião Urbana Cover Recife
Domingo, 18 de outubro
16h - Chama no Zap
19h - Grupo Sassarico
SERVIÇO
Festival MIX PE
Quando: de sexta (16) a domingo (18)
Onde: Shopping Guararapes (Área A em frente à Entrada 4) - Av. Barreto de Menezes, 800, Piedade
Acesso gartuito
Informações: @sguararapes // @mix.pernambuco