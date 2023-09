Festival Munguzá Sonoro abre inscrições para seleção de bandas; confira como participar

A- A+

O Festival Munguzá Sonoro está com inscrições abertas para a seleção de bandas que irão compor a 12ª edição do evento, que acontecerá no dia 18 de novembro. As inscrições gratuitas começaram na quarta-feira (13) e vão até o dia 27 de setembro através de formulário disponível no perfil do Instagram do evento.

Serão selecionadas quatro atrações com cachê unitário de R$ 4.000 com o objetivo de difundir a nova música popular brasileira, estimulando a afirmação das musicalidades e identidades culturais locais, incentivando a cadeia produtiva musical na região Sertão do Pajeú em Pernambuco.

Para participar do processo seletivo, os artistas inscritos deverão ser originários das regiões de desenvolvimento denominadas sertões do estado de Pernambuco e produzir músicas de conteúdo autoral e original, cuja temática não esteja associada a nenhum tipo de discriminação e que não incite nenhum tipo de violência.

O resultado final da seleção será divulgado no dia 5 de outubro nas redes sociais do festival, e a sua 12ª edição é uma realização da Fundação Cultural Ambrosino Martins com incentivo do Funcultura, Fundarpe e Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco.

SERVIÇO:

Inscrições 12º Munguzá Sonoro

Quando: 13 a 27 de setembro

Onde: No link de inscrições

Inscrições Gratuitas

Veja também

Cinema Filme caruaruense é indicado a cinco prêmios no Festival de Cinema de Poços de Caldas-MG