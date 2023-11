A- A+

MÚSICA Festival Munguzá Sonoro: confira programação da festa que acontece no Sertão 12ª edição do Festival, marcado para este sábado (18), terá programação musical com bandas que compõem a cena do Sertão do Estado

A cena musical do Sertão pernambucano ganha destaque neste sábado (18), na programação da 12ª edição do festival "Munguzá Sonoro" - evento, gratuito, que acontece na Via Verde Iaiá Medeiros, em Triunfo, com programação diversa de atrações da Região.



Idealizado para enaltecer nomes locais da música, preservando o trabalho autoral, entre outros as[ectos, o festival traz pelo menos oito atrações, sendo parte delas selecionadas através de edital. São elas: Coco Negras e Negros do Leitão, Jay Feerí e Banda, Othierri e Zé do Brejo.







Coco de Roda Tradição Quilombola de Águas Claras, Barro, Ivison Trio e DJ Txalira também integram a programação do evento, que terá também nomes da cena de Triunfo.

O Festival

Introduzido a partir de uma mostra de música, como parte integrante da programação do Festival Careta AMP, o "Munguzá Sonoro" - realizado peloa Fundação Cultural Ambrosino Martins, sob incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura PE) - ganhou os ares de independência e se tornou um dos eventos mais longevos da Região, desde então.



Inspirado no munguzá, um dos pratos típicos do Estado, o Festival se caracteriza em especial pela diversidade cultural e pelo brado de novas vozes da cena musical do Sertão do Pajeú que passa por sua programação.

Confira programação:



Sábado, 18, a partir das 17h

Coco de Rodas Tradição Quilombola de Águas Claras

Coco Negras e Negros do Leitão

Jay Ferrí e Banda

Othierri

Barro

Ivison Trio

Zé do Brejo

DJ Txalira



Serviço

12ª edição do Festival Munuguzá Sonoro

Quando: Sábado (18), a partir das 17h

Onde: Via Verde Parque Iaiá Medeiros Gastão - Triunfo/Pernambuco

Informações: @munguzasonoro

