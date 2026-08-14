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SERTÃO

Festival de Música Geraldo Azevedo em Petrolina está com inscrições abertas

Interessados devem realizar inscrição no site do Mapa Cultural de Petrolina até 4 de setembro

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Festival está com as inscrições abertas até o próximo dia 4 de setembroFestival está com as inscrições abertas até o próximo dia 4 de setembro - Foto: Canva

Interessados em participar da edição 2026 do Festival de Música Geraldo Azevedo podem realizar as inscrições até o próximo dia 4 de setembro no Mapa Cultural Petrolina. O evento que vai selecionar a melhor canção e o melhor intérprete entre os premiados.

De abrangência nacional, o concurso foi pensado com o intuito de revelar novos talentos da música, e a ideia é reunir artistas de localidades diversas.

As apresentações estão marcadas para acontecer entre os dias 24 e 26 de setembro, na Concha Acústica, Praça Dom Malan, em Petrolina.
 

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Inéditas e autorais
Cada participante pode inscrever até duas músicas, sendo autorais e inéditas. Na primeira seleção serão escolhidas as vinte melhores canções, levando em conta critérios como letra, originalidade e melodia, entre outros.

Ao final de todas as etapas vão ser selecionados dez participantes para a final - com os três primeiros colocados sagrando-se campeões, além da escolha do Melhor Intérprete.

A premiação será de R$ 13 mil (primeiro lugar), R$ 11 mil (segundo lugar) e R$ 9 mil (terceiro lugar).

Já a categoria de Melhor Intérprete leva o prêmio de R$ 5 mil.

SERVIÇO
Festival de Música Geraldo Azevedo - Edição 2026
Inscrições abertas até 4 de setembro
Onde: Mapa Cultural de Petrolina, neste link
 

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