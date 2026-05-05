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BOEMIA Festival Nacional da Seresta começa nesta quinta-feira (7) no Bairro do Recife 31ª edição leva três dias de boemia para a Praça do Arsenal

Boêmios e seresteiros voltam às ruas a partir desta quinta-feira (7), precisamente na Praça do Arsenal, Bairro do Recife, para a 31ª edição do Festival Nacional da Seresta.



No palco, nomes como Adilson Ramos, Altemar Dutra Jr. Gilliard e Edilza dão o tom das três noites de shows, ocasião em que Recife se transfoma na "Capital Nacional da Seresta".









O evento, que integra o calendário de festas da cidade, teve a primeira edição nos idos anos de 1995 - e lá se vão mais de 30 anos de memórias afetivas tomadas por vozes que atravessam gerações.



PROGRAMAÇÃO



Quinta-feira, 7 de maio

20h - Walmir Chagas

21h - Banda "O Disco" cantando Roupa Nova

22h30 - Adilson Ramos

Oh - Almir (ex-Fevers)



Sexta-feira, 8 de maio

20h - Orquestra das Pás

21h - Banda Labaredas

22h30 - Altemar Dutra Jr.

0h - Moacir Franco



Sábado, 9 de. maio

20h - Edilza canta Dalva de Oliveira

21h - Augusto César Filho

22h - Leonardo Sullivan

23h30 - Biafra

1h - Gilliard

SERVIÇO

31ª Edição Festival Nacional da Seresta

Quando: de quinta (7) a sábado (9), a partir das 20h

Onde: Praça do Arsenal, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @festivalnacionaldaseresta

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