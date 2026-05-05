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BOEMIA

Festival Nacional da Seresta começa nesta quinta-feira (7) no Bairro do Recife

31ª edição leva três dias de boemia para a Praça do Arsenal

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Adilson Ramos, Gilliard e Moacyr Franco são algumas das atrações da 31ª edição do Festival Nacional da SerestaAdilson Ramos, Gilliard e Moacyr Franco são algumas das atrações da 31ª edição do Festival Nacional da Seresta - Foto: Adilson Ramos (Renata Câmara), Gilliard (Reprodução/X) e Moacyr Franco (Divulgação)

Boêmios e seresteiros voltam às ruas a partir desta quinta-feira (7), precisamente na Praça do Arsenal, Bairro do Recife, para a 31ª edição do Festival Nacional da Seresta.

No palco, nomes como Adilson Ramos, Altemar Dutra Jr. Gilliard e Edilza dão o tom das três noites de shows, ocasião em que Recife se transfoma na "Capital Nacional da Seresta".

 

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O evento, que integra o calendário de festas da cidade, teve a primeira edição nos idos anos de 1995 - e lá se vão mais de 30 anos de memórias afetivas tomadas por vozes que atravessam gerações.

PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira, 7 de maio
20h - Walmir Chagas 
21h - Banda "O Disco" cantando Roupa Nova
22h30 - Adilson Ramos
Oh - Almir (ex-Fevers)

Sexta-feira, 8 de maio
20h - Orquestra das Pás
21h - Banda Labaredas
22h30 - Altemar Dutra Jr.
0h - Moacir Franco

Sábado, 9 de. maio
20h - Edilza canta Dalva de Oliveira
21h - Augusto César Filho
22h - Leonardo Sullivan
23h30 - Biafra
1h - Gilliard

SERVIÇO
31ª Edição Festival Nacional da Seresta
Quando: de quinta (7) a sábado (9), a partir das 20h
Onde: Praça do Arsenal, Bairro do Recife
Acesso gratuito
Informações: @festivalnacionaldaseresta

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