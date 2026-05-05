Festival Nacional da Seresta começa nesta quinta-feira (7) no Bairro do Recife
31ª edição leva três dias de boemia para a Praça do Arsenal
Boêmios e seresteiros voltam às ruas a partir desta quinta-feira (7), precisamente na Praça do Arsenal, Bairro do Recife, para a 31ª edição do Festival Nacional da Seresta.
No palco, nomes como Adilson Ramos, Altemar Dutra Jr. Gilliard e Edilza dão o tom das três noites de shows, ocasião em que Recife se transfoma na "Capital Nacional da Seresta".
Leia também
• "Segunda do Amor" retorna ao Terra com Juliano Holanda, Seu Pereira e exibição de documentário
• "Maracatu - Antropologia Visual": mostra temporária entra em cartaz no Paço do Frevo
• Hamilton de Holanda Trio faz show no próximo sábado (9), em Olinda
O evento, que integra o calendário de festas da cidade, teve a primeira edição nos idos anos de 1995 - e lá se vão mais de 30 anos de memórias afetivas tomadas por vozes que atravessam gerações.
PROGRAMAÇÃO
Quinta-feira, 7 de maio
20h - Walmir Chagas
21h - Banda "O Disco" cantando Roupa Nova
22h30 - Adilson Ramos
Oh - Almir (ex-Fevers)
Sexta-feira, 8 de maio
20h - Orquestra das Pás
21h - Banda Labaredas
22h30 - Altemar Dutra Jr.
0h - Moacir Franco
Sábado, 9 de. maio
20h - Edilza canta Dalva de Oliveira
21h - Augusto César Filho
22h - Leonardo Sullivan
23h30 - Biafra
1h - Gilliard
SERVIÇO
31ª Edição Festival Nacional da Seresta
Quando: de quinta (7) a sábado (9), a partir das 20h
Onde: Praça do Arsenal, Bairro do Recife
Acesso gratuito
Informações: @festivalnacionaldaseresta