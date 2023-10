A- A+

MÚSICA Festival Nacional de Corais leva programação para o Teatro de Santa Isabel Evento conta com mais de 20 grupos de vários estados do Brasil

Mais de 20 corais de diversos estados brasileiros estarão reunidos, neste feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, no Teatro de Santa Isabel. Eles integram a programação do 21º Festival Nacional de Corais (Fenace), que ocorre desta sexta-feira (13) até o domingo (15), sempre a partir das 19h.

Participam do evento grupos de Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte e Ceará. A expectativa é de que 2 mil pessoas acompanhem as apresentações, que devem passar por músicas do repertório sacro, erudito, popular e regional.

Promovida pela Associação Brasileira de Canto Coral (Abcantocoral), a Fenace tem o objetivo de divulgar o canto coral. Além das sessões no Teatro de Santa Isabel, o festival fará duas apresentações na Casa da Cultura, na sexta-feira (13) e no sábado (14), a partir das 14h e 9h, respectivamente.



Nesta edição, a Fenace homenageia o padre e musicólogo Jaime Cavalcanti Diniz (1924-1989). O religioso pernambucano, que terá seu centenário celebrado no próximo ano, foi um grande incentivador da música sacra e do canto coral em Pernambuco e no Brasil.

Serviço:

21º Festival Nacional de Corais (Fenace)

Desta sexta-feira (13) até domingo (15), às 19h

No Teatro de Santa Isabel (Praça da República, s/n, bairro de Santo Antônio)

Ingressos por R$ 10 e R$ 5,00 + 2kg de alimento não perecível (meia-entrada)



