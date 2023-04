Festival Nacional de Jericos de Panelas acontece neste final de semana; confira atrações

A- A+

Festival Nacional de Jericos foi criado em 1973 com o objetivo de alertar as autoridades quanto a matança do animal, que tinha sua carne usada na produção de charque e o risco de extinão da especie. Na sua 49ª edição, o evento de Panelas, Agreste de Pernambuco, além da corrida, também conta com shows da Orquestra Flor de Lís e Cleoman na abertura, nesta sexta-feira (28).



No sábado (29) acontece a corrida de jericos, para os competidores de Panelas, com uma moto 0 km para o ganhador da competição e mais 10 mil reais. Mas a programação continua com diversos artistas, como o desfile do Bloco Me Leva, Trio Asas da America e Márcio Duka, seguidos de Wallas Arraes e a Banda Mamelucos a noite.

O festival continua do domingo (30), quando acontece concentração para a Missa do Vaqueiro, em Homenagem a Luiz Gonzaga, com a participação do poeta Oliveira de Panelas e com shows de Alcimar Monteiro e Taty Girl. E na segunda (1), feriado do dia do trabalhador, com shows dos Nordestinos do Forró, Daniel Golveia, Solange Almeida, Mano Walter e Pedrinho Pegação.

