Festival No Ar Coquetel Molotov anuncia novas atrações; confira a programação

A- A+

Chegando a sua 20ª edição no dia 21 de outubro deste ano no Câmpus da UFPE, o No Ar Coquetel Molotov já an unciou suas primeiras atrações. O evento, que terá mais de 15 horas de programação ao vivo, divulgou novos nomes confirmados: FBC (feat Uana), Tuyo e Deekapz.



Celebrando a música brasileira, o No Ar já havia anunciado Luedji Luna, N.I.N.A, Irmãs de Pau. Os ingressos para o festival já estão à venda na Sympla e na Casa Moinho.



Destaques

Luedji Luna

A baiana Luedji Luna, dona de uma das vozes brasileiras mais potentes da atualidade, retorna ao Coquetel Molotov a pedidos do público e para celebrar um novo momento na carreira. Ela apresentará músicas do seu mais recente álbum, “Bom mesmo é estar debaixo d’água - Deluxe”, e os maiores sucessos da sua discografia.



Luedji Luna, aos 34 anos, já coleciona diversas indicações e prêmios e se tornou referência da música popular brasileira contemporânea. Voz ativa nas pautas raciais e feministas, mergulha em sua ancestralidade e traz em sua arte mensagens fortes de luta, crenças, profundidade e amor.

Sempre guiado pela complexidade das emoções humanas e em constante movimento, o trio Tuyo forma uma combinação de sentimentos e sons difícil de ser encaixada em algum rótulo. Transitando entre organicidade e texturas eletrônicas, o trio formado por Machado, Lio e Lay Soares passa pelo folk e vai desde o lo-fi hip hop até o synth pop. Desde o EP de estreia, “Pra doer” (2017), passando pelo primeiro disco, “Pra curar” (2018), a banda recria a própria subjetividade não apenas em seus lançamentos, mas também nos palcos.



Em 2021, a história da banda se cruzou com a do No Ar quando estiveram presentes em gravações para a websérie da 17ª edição do festival.

Tuyo, o trio formado por Machado, Lio e Lay Soares. | Foto: Wenderson Seba



Lançando seu novo trabalho com o disco “O amor, o perdão e a tecnologia irão nos levar para outro planeta”, FBC explora as fases da dance music enquanto promove rimas sobre o amor e suas complexidades.



“Esse lance de explorar o Miami Bass e entender como eram feitas as baterias eletrônicas da época foi o que guiou o disco anterior e, agora, eu pego este mesmo formato de pesquisa para estudar a Dance Music”, explica o rapper mineiro.



Seu disco anterior, “Baile”, causou furor nas redes sociais, levou FBC a programas de TV e apareceu no badalado telão da Times Square, em Nova York. Parceira de feats de sucesso como "Facim" e "Quando o DJ toca", a cantora UANA fará participação especial no show de FBC, sendo esta a primeira vez dos dois juntos num palco no Recife.

Estreias

As outras três atrações são estreantes no festival e pisam pela primeira vez no Recife, sendo bastante solicitadas pelos fãs nas redes sociais.



N.I.N.A é um dos principais nomes em ascensão na cena do Grime e Drill no país e se destacou pelo seu primeiro álbum, "Pele", lançado ano passado. Oriunda da Cidade Alta, no Rio de Janeiro, N.I.N.A. fez parte da 13ª edição do Poesia Acústica ao lado de nomes como MC Cabelinho, Xamã e L7nnon. A cantora conquista seu próprio público e vira sensação na cena carioca com seus versos cheios de rima e potência, caminhando como atração principal em grandes eventos.

Quem também vem se destacando na cena e aporta no festival são as Irmãs de Pau. A dupla que bombou com o disco de estreia, "Dotadas", está pronta para fazer o público ferver em outubro. A dupla é composta pelas multiartistas Isma Almeida e Vita Pereira, que constroem suas músicas a partir de influências transpretas e ritmos como o funk. Já se apresentaram em eventos como o Boiler Room, Festival Arti e o Bloco Meu Santo é Pop.

Fechando a primeira leva de atrações anunciadas, Deekapz, uma dupla de Campinas conhecida por fundir estilos de global bass com melodias tropicais e ritmos brasileiros. Paulo e Matheus se conheceram em uma festa b2b em 2014 e a partir daí, criaram a gênese deste com grooves e referências de um cenário mais conceitual, clean, com beats mais limpos e envolventes.



A presença do DKVPZ nas pistas do Brasil inteiro com suas produções originais, remixes e flips já é tão grande que o som deles saiu do território nacional e atingiu o internacional, com um público fiel na Europa e nos Estados Unidos. Já assinaram faixas com nomes como Pabllo Vittar, Criolo, Tropkillaz e Arnaldo Antunes.

Coquetel Molotov Negócios

Com uma convocatória voltada a artistas, bandas, cantores e cantoras nordestinos, o Coquetel Molotov abre inscrições para a rodada de pitchings que ocorre em sua programação prévia, entre os dias 18 e 20 de outubro, no Recife. Esta é uma seletiva aberta, na qual os artistas podem apresentar seus trabalhos a produtores e agentes da cadeia produtiva nacional.

Ao todo, 60 inscritos serão selecionados para participar dos pitchings do Coquetel Molotov Negócios para falar de suas carreiras por cinco minutos. Uma novidade que o evento oferece aos participantes que não puderem estar de forma presencial é o envio de vídeos gravados para serem incluídos na programação.

E além dos pitchings para os selecionados, as bandas e artistas inscritos nesta convocatória terão acesso às oficinas e mesas/palestras da programação do Coquetel Molotov Negócios de forma gratuita. As inscrições para esta convocatória são gratuitas e realizadas pelo site www.coquetelmolotov.com.br até o dia 14 de agosto.

Serviço:

No Ar Coquetel Molotov - 20 Anos

21 de outubro de 2023 - a partir das 15h

No Câmpus da UFPE - Recife, PE

Ingressos: R$ 95 (social), R$ 85 (meia), R$ 170 (inteira)

À venda no Sympla e na Casa Moinho (Rua do Futuro, 177, Graças, Recife)

Inscrições Coquetel Molotov Negócios

Informações no Instagram do Festival

Veja também

TEATRO Grupo São Gens apresenta espetáculo em São Paulo pelo Paco Giratório