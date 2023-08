Festival No Ar Coquetel Molotov anuncia show de Bixarte; conheça a artista

A- A+

A edição comemorativa pelos 20 anos do Festival No Ar Coquetel Molotov, a ser realizado no dia 21 de outubro, tem mais uma atração confirmada: Bixarte. Bianca Manicongo é atriz, cantante e poeta paraibana, sendo a primeira travesti a vencer o festival de música da Paraíba, em 2020. O evento já havia confirmado shows de FBC e Uana.



Sobre a artista

Com trabalho permeado por influências de ritmos como o rap, o funk e etnopop, Bixarte foi selecionada por Natura Musical, no Edital 2021, que patrocinou seu primeiro disco de estúdio, “Traviarcado”. Nele, a multiartista traz os sonhos vivos de uma mulher negra e LGBTQIA+ que exalta sua existência, liberdade e prazeres.

Bixarte estreou em 2023 como atriz em sua primeira série da Globo, “Cine Holliúdy”, onde contracenou com nomes como Luisa Arraes, Heloísa Périssé e Letícia Collin.



Serviço

No Ar Coquetel Molotov - 20 Anos



Quando: 21 de outubro

Onde: Campus da UFPE (Recife)

Ingressos a partir de R$ 75 no Sympla

