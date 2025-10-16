Festival No Ar Coquetel Molotov será Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco

A- A+

No ano em que realiza sua 22ª edição, o Festival No Ar Coquetel Molotov recebeu da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), nesta quarta (15), a aprovação para se tornar Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco. Proposição da deputada estadual Dani Portela aguarda sanção da governadora Raquel Lyra para se tornar oficial.



Criado em 2004, o festival se tornou ao longo de mais de duas décadas uma referência na música independente do país, promovendo diversidade sonora, acessibilidade, sustentabilidade e equidade de gênero.



Realizou edições em diferentes cidades de Pernambuco — como Recife, Olinda, Jaboatão, Gravatá, Caruaru, Belo Jardim e Arcoverde — além de edições especiais em São Paulo, Salvador e Belo Horizonte, conectando a cena nordestina ao cenário nacional e internacional.

Para 2025, já estão confirmadas atrações nacionais e internacionais como Urias, Duquesa, Samuel de Saboia, DJ Marky, Isabella Lovestory e a cantora francesa Zaho de Sagazan, que vem ao Brasil pela primeira vez e atualmente integra a trilha da novela Vale Tudo. A programação completa será divulgada em coletiva online no dia 28 de outubro.



Reconhecimento



Para Ana Garcia, diretora do festival, o reconhecimento é um marco histórico. “Este título celebra não apenas a trajetória do Coquetel Molotov, mas também o esforço coletivo de mais de duas décadas fomentando a música independente e promovendo impacto social. Ser reconhecido como Patrimônio Imaterial é um lembrete de que a cultura precisa de políticas públicas consistentes e de valorização de quem faz arte em Pernambuco”, afirmou.



Além de shows, o Coquetel Molotov promove a Feira das Feiras, com empreendedores criativos e periféricos; ações de acessibilidade com intérpretes de Libras, áreas adaptadas, cardápios em braile e equipe de apoio; e iniciativas como a Lista Trans Free, que garante ingresso gratuito para pessoas trans e não-binárias.



O festival também realiza o Coquetel Molotov Negócios, conferência gratuita com pitchings, oficinas e debates para o fortalecimento do mercado da música, e projetos paralelos como a Incubadora Musical e o Mapeando Pernambuco, que ampliam o acesso e a representatividade na cultura pernambucana.Mais informações: @noarcm

“O Molotov é um festival que fortalece as trocas entre a música regional valorizando expressões artísticas que são patrimônios imateriais brasileiros e locais como o Coco, o Maracatu, o Frevo, a Ciranda e o Brega, evidenciando a cultura do nosso estado. Além disso, se tornou um ambiente plural para a comunidade LGBTQIAPN+ e pessoas com deficiência, comprometido com a paridade de gênero e as questões ambientais”, pontuou a deputada Dani Portela, propositora da indicação.

*Com informações de assessoria























































