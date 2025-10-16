Festival No Ar Coquetel Molotov será Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco
Aprovado na Assembleia Legislativa de Pernambuco, nesta quarta (15), proposição da deputada estadual Dani Portela aguarda sanção da governadora para se tornar oficial
No ano em que realiza sua 22ª edição, o Festival No Ar Coquetel Molotov recebeu da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), nesta quarta (15), a aprovação para se tornar Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco. Proposição da deputada estadual Dani Portela aguarda sanção da governadora Raquel Lyra para se tornar oficial.
Criado em 2004, o festival se tornou ao longo de mais de duas décadas uma referência na música independente do país, promovendo diversidade sonora, acessibilidade, sustentabilidade e equidade de gênero.
Realizou edições em diferentes cidades de Pernambuco — como Recife, Olinda, Jaboatão, Gravatá, Caruaru, Belo Jardim e Arcoverde — além de edições especiais em São Paulo, Salvador e Belo Horizonte, conectando a cena nordestina ao cenário nacional e internacional.
Para 2025, já estão confirmadas atrações nacionais e internacionais como Urias, Duquesa, Samuel de Saboia, DJ Marky, Isabella Lovestory e a cantora francesa Zaho de Sagazan, que vem ao Brasil pela primeira vez e atualmente integra a trilha da novela Vale Tudo. A programação completa será divulgada em coletiva online no dia 28 de outubro.
Reconhecimento
Para Ana Garcia, diretora do festival, o reconhecimento é um marco histórico. “Este título celebra não apenas a trajetória do Coquetel Molotov, mas também o esforço coletivo de mais de duas décadas fomentando a música independente e promovendo impacto social. Ser reconhecido como Patrimônio Imaterial é um lembrete de que a cultura precisa de políticas públicas consistentes e de valorização de quem faz arte em Pernambuco”, afirmou.
Além de shows, o Coquetel Molotov promove a Feira das Feiras, com empreendedores criativos e periféricos; ações de acessibilidade com intérpretes de Libras, áreas adaptadas, cardápios em braile e equipe de apoio; e iniciativas como a Lista Trans Free, que garante ingresso gratuito para pessoas trans e não-binárias.
O festival também realiza o Coquetel Molotov Negócios, conferência gratuita com pitchings, oficinas e debates para o fortalecimento do mercado da música, e projetos paralelos como a Incubadora Musical e o Mapeando Pernambuco, que ampliam o acesso e a representatividade na cultura pernambucana.Mais informações: @noarcm
“O Molotov é um festival que fortalece as trocas entre a música regional valorizando expressões artísticas que são patrimônios imateriais brasileiros e locais como o Coco, o Maracatu, o Frevo, a Ciranda e o Brega, evidenciando a cultura do nosso estado. Além disso, se tornou um ambiente plural para a comunidade LGBTQIAPN+ e pessoas com deficiência, comprometido com a paridade de gênero e as questões ambientais”, pontuou a deputada Dani Portela, propositora da indicação.
*Com informações de assessoria