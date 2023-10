A- A+

COQUETEL MOLOTOV Festival No Ar Coquetel Molotov e uma edição histórica de 20 anos Com 12 horas de programação, evento teve line-up com 35 atrações que se apresentaram em três palcos na UFPE

Parece que foi ontem, muitos devem pensar. Mas o festival No Ar Coquetel Molotov acaba de chegar aos 20 anos de existência e, ao que parece, nem de longe parece que o fôlego vai acabar. Ontem (21), a edição comemorativa às duas décadas teve 12 horas de duração, 35 atrações e um público muito jovem.

O No Ar ficou conhecido local e nacionalmente como um evento cuja curadoria, além de fugir das escalações óbvias, joga os holofotes para talentos ainda não descobertos pelo grande público, além de garimpar nomes já consolidados que dialoguem com o pioneirismo nato da grade.

Balanço da 20ª edição

A edição comemorativa, ontem no campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) reuniu, em três palcos, gente como Marcelo D2, Luedji Luna, FBC, Tuyo, Afroito, Bixarte, Irmãs de Pau, Badsista, Àttoxxá e Boogarins, entre muitos outros protagonistas de um line-up inspirado e de maioria feminina (60%). Quem não conseguiu ir ao evento pode assistir à transmissão na íntegra pelo Youtube, mostrando os shows e entrevistas de artistas e personalidades que marcaram presença este ano.

Outro dos pontos altos do Coquetel Molotov, para além da musicalidade, foram as iniciativas de responsabilidade ambiental startadas pelo evento: iniciativas foram implementadas e/ou incrementadas, com emissões de carbono quantificadas e compensadas, foram coletados 700 quilos de recicláveis, entre materiais como plástico, papel e papelão, e 40 quilos de resíduos orgânicos para compostagem. Todo o material reciclável será revertido em renda para a cooperativa Coocencipe.

“Esta foi uma edição realmente histórica. Foi lindo realizar essa vigésima edição, que contou com tantas bandas, um público tão caloroso e carinhoso, sempre enxchendo cada show. Foi muito bonito ver também rolarem tantos feats, que a gente nem esperava ver acontecer, como a participação afetuosa de Tuyo no show de FBC. Tudo isso só confirma como está tudo muito conectado no Coquetel: artistas, suas músicas, seus públicos e nossas melhores intenções musicais”, celebrou Ana Garcia, diretora do evento.

O No Ar Coquetel Molotov teve patrocínio da Prefeitura do Recife, da Natura e da Devassa, com apoio da Moka, Livre de Assédio, Fábrica, Trend Mídia e British Council. O festival é filiado à Abrafin, WME e Keychange, com realização da Coda Produções.



