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CINEMA Festival Noturno exibe "Suspiria", clássico italiano do horror, no Cinema São Luiz Sessão gratuita faz parte das atividades que antecedem a segunda edição do festival, previsto para agosto

“Suspiria” (1977), clássico do diretor italiano Dario Argento, ganha exibição gratuita no Cinema São Luiz, neste sábado (27), às 18h. A sessão integra as atividades que antecedem a segunda edição do Noturno – Festival Internacional de Cinema do Recife.

Um dos mais emblemáticos títulos do horror mundial será apresentado ao público em versão restaurada em 4K. Na trama do filme, uma jovem bailarina mergulha em um universo de assassinatos misteriosos ao entrar para uma conceituada academia de dança.

Segundo a assessoria de imprensa do Nortuno, a escolha do longa-metragem “reforça a proposta do festival de promover encontros entre diferentes tradições cinematográficas”. O festival está marcado para ocorrer de 27 a 30 de agosto, no São Luiz e nas salas do Cinema da Fundação.



A FJ Cines e o Cineclube XHY247 realizam o evento, que tem curadoria de Felipe André Silva, Felipe Karnakis e João Rêgo. O nome é inspirado na obra “Noturno em Re(cife) Maior”, de Jomard Muniz de Britto.

A valorização do curta-metragem como linguagem central da programação. Para isso, a organização lançou em abril uma convocatória de filmes no formato. Além dele, serão exibidos alguns longas, entre lançamentos recentes e clássicos.

Serviço:

Sessão (Pré) Noturno, com “Suspiria”

Quando: sábado (27), às 18h

Onde: Cinema São Luiz - Rua da Aurora, 175, Boa Vista, Recife

Entrada gratuita

Informações: @noturnofestival



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