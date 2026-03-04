Qua, 04 de Março

MÚSICA

Festival Novabrasil sai de São Paulo pela primeira vez e chega ao Recife no próximo dia 15 de março

Jorge Vercilo, Sandra Sá e Almério, entre outros nomes, integram o Festival que acontece no Cais da Alfândega

Sandra de Sá, Almério, Luciana Melo e Jorge Vercillo são algumas das atrações do Festival no Cais da AlfândegaSandra de Sá, Almério, Luciana Melo e Jorge Vercillo são algumas das atrações do Festival no Cais da Alfândega - Foto: Sandra de Sá (Reprodução/Instagram); Almério (Renata Pires); Luciana Melo (Reprodução/Instagram) e Jorge Vercillo (Felipe Souto Maior/Secult-PE/Fundarpe)

O artista pernambucano Almério assegura que "Vai ser "Uma tarde linda, com música boa e cheia de encontros especialíssimos". 

E há mesmo de ser, afinal, trata-se de um dos festivais de música mais aclamados do Brasil e que, até então, contemplava apenas a capital paulista e sai de lá para fazer a estreia no Recife.

Trata-se do Festival Novabrasil, marcado para o próximo dia 15 de março no Cais da Alfândega, Bairro do Recife, com shows gratuitos de nomes locais e nacionais, entre eles, além de Almério, Dudu Nobre, Chico Chico, Sandra de Sá, Jorge Vercillo e Luciana Melo.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Novabrasil Recife (@novabrasilrecife)



 

 

O Festival
Com pouco mais de uma década de realizações - são 25 anos de shows, celebrados em novembro do ano passado no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, com um passeio musical levado por nomes como Xande de Pilares, Chico César, Luedji Luna e Alceu Valença, entre outros - o Festival Novabrasil se destaca pelos encontros que promovem a diversidade da música brasileira.

 

No Recife, a mescla de celebrar a sonoridade do País vai seguir com apresentações que, decerto, vão fincar o evento como um dos grandiosos, quando se trata de música (boa).

Além dos nomes já citados, sobem ao palco no Cais da Alfândega no domingo, 15 de março, Martins, Vitor Kley, Mariana Aydar, Rael e Lucas Mamede, este, o pernambucano anfitrião e mestre de cerimônias do evento - que terá, ainda, uma atração surpresa.

SERVIÇO
Festival Novabrasil no Recife
Quando: Domingo, 15 de março
Onde: Cais da Alfândega, Bairro do Recife
Acesso gratuito
Informações: @novabrasilrecife

 

