Novas Frequências aporta no Rio de Janeiro durante o mês de dezembro

A- A+

Um dos principais festivais a investir em música experimental e sonoridades expandidas na América do Sul aporta neste fim de semana no Rio de Janeiro. Sob o tema “Riso Ritual”, que alude às múltiplas dimensões do Carnaval, o Novas Frequências chega à sua 13ª edição e, de 2 (sábado) a 22 de dezembro, ocupará diferentes territórios da Cidade Maravilhosa.



A programação traz um total de 45 artistas, contemplando shows e performances e passará por várias localidades do Rio de Janeiro, como Realengo, Maré, Tijuca, Gamboa, Centro, Flamengo e Cosme Velho.

Programação

No line-up do festival, artistas das mais diversas vertentes. Entre eles, Badsista, Índio da Cuíca (em duo de improvisação com Rodrigo Maré), Spirito Santo - o líder do lendário Grupo Vissungo, agora em uma nova formação mais "eletrificada" e cheia de marimbas -, o “saravá-metal” do Gangrena Gasosa, uma "roda de sample" inspirada nas icônicas rodas de samba, Kuka de Realengo e performances de Rafael Bqueer e Davi Pontes & Wallace Ferreira.

Artistas internacionais também estão na programação: Marina Herlop (Espanha), Lucrecia Dalt (Colômbia/Alemanha), Jennitza (Argentina) e Asna (Costa do Marfim/França).

Haverá ainda seminário, laboratório imersivo com artistas em início de desenvolvimento de carreira e uma exposição de arte no centro cultural Futuros Arte & Tecnologia, onde Caio Rosa, Tiganá Santana, Levante Nacional Trovoa e um trio formado por Ana Lira, Nathalia Grilo e Alexandre Fenerich apresentarão trabalhos inéditos.

Para acompanhar toda a programação, com dias, locais, horários e preços de ingressos, acesse: https://www.novasfrequencias.com/2023/programacao/

Sobre o Festival

Desde sua primeira edição em 2011, o Novas Frequências se configura como um festival internacional que promove a música experimental, a música de vanguarda e a arte sonora, buscando ressignificar a relação da arte com a cidade do Rio de Janeiro e o ecossistema cultural local.

Ao longo dos anos, o festival ocupa casas de show de diversos tamanhos e propostas, salas de concerto, instituições de arte, espaços públicos e lugares inusitados - como igrejas, galpões, escolas, praias e cachoeiras.



Assim, o Novas Frequências propõe uma relação 360º com a música e experiências distintas daquilo que se imagina em um festival tradicional, promovendo performances, instalações, festas, projetos comissionados, site specifics, palestras, oficinas, cursos, residências artísticas e caminhadas sonoras.



Veja também

mostra Riade, a capital saudita, será sede da Exposição Universal de 2030