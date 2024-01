''Festival O Canto da Sereia'' celebra os 80 anos de Lia de Itamaracá; saiba mais

A- A+

Em homenagem aos 80 anos da cirandeira pernambucana, Lia de Itamaracá, a terceira edição do Festival O Canto da Sereia vai realizar uma programação gratuita com a presença de artistas populares e diversas expressões culturais.

O Festival O Canto da Sereia conta com o apoio da Prefeitura da Ilha de Itamaracá, da Secretaria de Turismo da Ilha de Itamaracá, do Sesc de Pernambuco e incentivo do 6º Edital do Programa de Fomento à Produção em Música de Pernambuco, por meio do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura).

Para representar a arte e inspirações de Lia, o evento traz música, dança, religiosidade, audiovisual, moda e literatura como temáticas.

“Eu estou achando tudo uma maravilha, estou muito feliz, alegre e me sentindo muito amada porque estou recebendo em vida essa homenagem e esse reconhecimento de todos que conhecem minha luta e minha história”, comenta Lia de Itamaracá.

No dia do aniversário de Lia de Itamaracá, 12 de janeiro, acontece a abertura do festival que vai até o dia 14 de janeiro. O local da festa é no Centro Cultural Estrela de Lia, na praia de Jaguaribe, na Ilha de Itamaracá.

A programação será dividida em três palcos instalados na região. Além de Lia de Itamaracá, o evento conta com a participação de Nação Zumbi, Maracatu Nação Pernambuco, Natascha Falcão e Mestre Anderson Miguel e a Ciranda Raiz da Mata Norte. Confira aqui os horários dos três dias de festival.

Marca da trajetória da conhecida artista brasileira são suas ações culturais, por isso o Festival O Canto da Sereia inaugura a campanha “Celebre com Lia - 80 anos”. O objetivo é ajudar na manutenção de dois espaços culturais da sua história: O Centro Cultural Estrela de Lia e a Embaixada da Ciranda, em Itamaracá.



O ano de 2024 está repleto de homenagens para Lia de Itamaracá, honrando sua carreira e realizações artísticas. Além de ser a anfitriã do seu festival, ela é uma das homenageadas do Carnaval da Ilha de Itamaracá, do Carnaval do Recife e do Carnaval do Estado de Pernambuco.

Serviço:

Onde: Centro Cultural Estrela de Lia, na praia de Jaguaribe, na Ilha de Itamaracá-PE

Quando: 12, 13 e 14 de janeiro

Ingressos: Evento gratuito

Informações: A programação será dividida em três palcos: Palco Som na Rural, Palco Lia de Itamaracá e Palco Estrela de Lia.

Instagram: @liadeitamaracaoficial e @festivalocantodasereia

