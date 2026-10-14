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OFICINA Festival de Cinema OLAR abre inscrições para oficinas gratuitas de audiovisual em Paudalho e Carpina As atividades abordam atuação para cinema e memória das mulheres no audiovisual peruano e oferece três bolsas para estudantes do interior

O Festival de Cinema OLAR, Observatório Latino-americano de Realizadoras, abre de 15 a 26 de outubro as inscrições para duas oficinas gratuitas de formação audiovisual em Pernambuco.

As atividades serão realizadas em Paudalho e Carpina, no interior de Pernambuco, e integram a programação da terceira edição do evento, que terá exibições de filmes entre os dias 11 e 14 de novembro de 2026.

Também serão oferecidas três bolsas para estudantes do interior, com apoio para transporte, alimentação e hospedagem durante o festival.

As oficinas integram a Sala de Formação OLAR, iniciativa voltada à criação, à pesquisa e à reflexão sobre o audiovisual produzido por mulheres e dissidências de gênero na América Latina.

Podem participar pessoas maiores de 18 anos, sem necessidade de experiência prévia. O resultado da seleção será divulgado no dia 30 de outubro.

Criado em 2020 por Cíntia Lima e Lílian de Alcântara, o projeto busca fortalecer a memória, a pesquisa e a circulação do cinema realizado por mulheres e dissidências de gênero na América Latina e no Caribe.

Realizado bienalmente desde 2022, o festival reúne mostras competitivas e não competitivas, sessões de filmes, encontros e atividades formativas. Nesta edição, a programação se estende a Paudalho e Carpina, ampliando o acesso ao cinema latino-americano na Zona da Mata pernambucana.

Em Paudalho, a atriz e preparadora de elenco Clébia Sousa ministra a oficina Atuação para Cinema, dedicada às particularidades da interpretação diante das câmeras. Formada em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), ela participou de produções como “Bacurau”, “O Som ao Redor”, “Tatuagem” e “Fortaleza Hotel”, além das séries “Manhãs de Setembro”, “Maria e o Cangaço” e “Cangaço Novo”. Também trabalhou na preparação de elenco do filme “O Último Azul”.

A oficina abordará corpo, voz, fala, expressão facial e movimento como recursos de interpretação audiovisual. Por meio de exercícios práticos, os participantes trabalharão a consciência corporal, a expressão das emoções e as diferenças entre atuar para a câmera e em outras linguagens cênicas. A atividade contempla tanto pessoas com experiência quanto iniciantes.

Em Carpina, a pesquisadora, educadora e realizadora peruana Lorena Best Urday conduz a “Mexendo no Archivo Reversible: Oficina de Ensaio Collage”.

Doutoranda em Cinema pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e professora da Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), no Peru, ela pesquisa a preservação e o acesso a filmes de não ficção realizados por mulheres.

Lorena é co-criadora do Archivo Reversible, plataforma dedicada a documentos e filmes produzidos por mulheres no Peru entre 1970 e 2020. A partir desse acervo, a oficina propõe uma reflexão sobre a representação feminina no cinema peruano e as relações de poder que influenciam quais histórias são preservadas e reconhecidas.

Os participantes também experimentarão a colagem como ferramenta de pesquisa e criação, utilizando filmes, textos e imagens como referência.

Entre as obras que integram a atividade estão “¿Y después qué?” (1983), de Victoria Chicón; “Luna de Almendra” (1992), de Rosa Marca Alvárez Gil; e “Programa Amiga” (1995), de Ana Uriarte.

Para Lílian de Alcântara, diretora artística do festival, a ampliação da programação também representa a criação de novas oportunidades de contato com o cinema.

“Chegar à terceira edição e ampliar o festival é também criar novos espaços de encontro com o cinema. A Sala de Formação OLAR traz duas experiências diferentes: uma oficina prática de atuação para cinema, voltada ao trabalho diante das câmeras, e outra, em parceria com o Archivo Reversible, que parte do arquivo e da colagem para refletir sobre a presença das mulheres no cinema peruano”.

O Festival de Cinema OLAR 3 é produzido pela Olar Filmes, de Carpina, com incentivo do Funcultura Audiovisual, da Fundarpe e da Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco. O evento conta ainda com apoio da Lei Paulo Gustavo (PE) e do Ministério da Cultura.

Serviço:

Festival de Cinema OLAR 3 – Observatório Latino-americano de Realizadoras

Datas das exibições: 11 a 14 de novembro de 2026

Onde: Cine Teatro Marco Camarotti – Rua Raul Bandeira, 162, Paudalho /

Praça José Otávio Guerra, em frente ao Colégio Dom Vidal, Carpina

Acesso gratuito

Informações: @realizadoraslatinas

Sala de Formação OLAR – Oficinas:

“Atuação para Cinema" com Clébia Sousa (Brasil)

Onde: Paudalho CineTeatro Marco Camarotti - Rua Raul Bandeira, 162, Paudalho

“Mexendo no Archivo Reversible: Oficina de Ensaio Collage”, com Lorena Best Urday (Peru)

Local: Praça José Otávio Guerra, em frente ao Colégio Dom Vidal, Carpina

Inscrições para as oficinas: de 15 a 26 de outubro

Resultado da seleção: 30 de outubro

Participação gratuita

Inscrições no site Realizadoras Latinas

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