Festival PE na Dança chega a Surubim, no Agreste de Pernambuco, com espetáculos e oficinas
Programação ocorre ao longo de três dias, 29 de junho a 1º de julho
Em sua terceira edição, o Festival PE na Dança chega a Surubim, no Agreste de Pernambuco. De 29 de junho a 1º de julho, o evento reúne apresentações de espetáculos, exibição de videodanças, oficinas e ações formativas.
A programação começa com o Cine Dança, no Centro Cultural Dr. José Nivaldo. Serão exibidas quatro obras de audiovisual pernambucanas: “Corpo Onírico”, “Bailarinas em Suspeição”, “Dança Macabra” e “Afluir”. Após a sessão, a bailarina Gabi Holanda, realizadora da obra “Afluir”, participa de um bate-papo.
No dia 30, às 19h, um dos destaques é o espetáculo “Pisadas”, do grupo Manifesto Cultura Popular, no Auditório da EREM Severino Farias. O encerramento, no dia 1° de julho, às 19h30, fica com “Da lama aos céus”, do Grupo Paralelo.
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A programação é realizada pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-PE), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de Surubim.
Programação completa:
Segunda-feira (29/06)
10h às 11h30 - Sessão do Cine Dança e debate com a artista Gabi Holanda
Local: Centro Cultural Dr. José Nivaldo
19h às 21h - Oficina “Simplificando a contratação cultural e o acesso a editais”, com Janaína Gomes e Cllau Soares
Local: Centro Cultural Dr. José Nivaldo
Terça-feira (30/06)
14h às 16h30 - Oficina de dança “Corpo-ambiente em fluxo”, com Gabi Holanda
Local: Centro Cultural Dr. José Nivaldo
17h às 18h30 - Escuta pública “A dança é para todos”
Local: Centro Cultural Dr. José Nivaldo
19h - Espetáculo “Pisadas”, do grupo Manifesto Cultura Popular, seguida de roda de conversa sobre o espetáculo
Local: Auditório da EREM Severino Farias
Quarta-feira (01/07)
14h às 16h30 - Oficina de dança “Corpo-ambiente em fluxo”, com Gabi Holanda
Local: Centro Cultural Dr. José Nivaldo
19h - Espetáculo “Forró, arte e tradição”, da Cia de Dança Surubinense
19h30 – Espetáculo “Da lama aos céus”, do Grupo Paralelo, seguido de roda de conversa sobre os espetáculos
Local: Auditório da EREM Severino Farias