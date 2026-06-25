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DANÇA Festival PE na Dança chega a Surubim, no Agreste de Pernambuco, com espetáculos e oficinas Programação ocorre ao longo de três dias, 29 de junho a 1º de julho

Em sua terceira edição, o Festival PE na Dança chega a Surubim, no Agreste de Pernambuco. De 29 de junho a 1º de julho, o evento reúne apresentações de espetáculos, exibição de videodanças, oficinas e ações formativas.

A programação começa com o Cine Dança, no Centro Cultural Dr. José Nivaldo. Serão exibidas quatro obras de audiovisual pernambucanas: “Corpo Onírico”, “Bailarinas em Suspeição”, “Dança Macabra” e “Afluir”. Após a sessão, a bailarina Gabi Holanda, realizadora da obra “Afluir”, participa de um bate-papo.

No dia 30, às 19h, um dos destaques é o espetáculo “Pisadas”, do grupo Manifesto Cultura Popular, no Auditório da EREM Severino Farias. O encerramento, no dia 1° de julho, às 19h30, fica com “Da lama aos céus”, do Grupo Paralelo.







A programação é realizada pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-PE), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de Surubim.

Programação completa:

Segunda-feira (29/06)

10h às 11h30 - Sessão do Cine Dança e debate com a artista Gabi Holanda

Local: Centro Cultural Dr. José Nivaldo

19h às 21h - Oficina “Simplificando a contratação cultural e o acesso a editais”, com Janaína Gomes e Cllau Soares

Local: Centro Cultural Dr. José Nivaldo

Terça-feira (30/06)

14h às 16h30 - Oficina de dança “Corpo-ambiente em fluxo”, com Gabi Holanda

Local: Centro Cultural Dr. José Nivaldo

17h às 18h30 - Escuta pública “A dança é para todos”

Local: Centro Cultural Dr. José Nivaldo

19h - Espetáculo “Pisadas”, do grupo Manifesto Cultura Popular, seguida de roda de conversa sobre o espetáculo

Local: Auditório da EREM Severino Farias

Quarta-feira (01/07)

14h às 16h30 - Oficina de dança “Corpo-ambiente em fluxo”, com Gabi Holanda

Local: Centro Cultural Dr. José Nivaldo

19h - Espetáculo “Forró, arte e tradição”, da Cia de Dança Surubinense

19h30 – Espetáculo “Da lama aos céus”, do Grupo Paralelo, seguido de roda de conversa sobre os espetáculos

Local: Auditório da EREM Severino Farias



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