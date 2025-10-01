Qua, 01 de Outubro

Literatura

Festival Pernambucano de Literatura Negra chega à quinta edição na Bienal de Pernambuco

Pela primeira vez, o evento integra a programação oficial da Bienal, no Centro de Convenções, em Olinda

Festival Pernambucano de Literatura Negra ocorre neste sábado (4) e neste domingo (5), no Centro de Convenções, em OlindaFestival Pernambucano de Literatura Negra ocorre neste sábado (4) e neste domingo (5), no Centro de Convenções, em Olinda - Foto: Divulgação

A Bienal do Livro de Pernambuco terá início nesta sexta-feira (3), com a presença de autores, leitores e editores no Centro de Convenções, em Olinda.

Pela primeira vez desde a sua criação, o Festival Pernambucano de Literatura Negra também integra a programação oficial do evento durante este final de semana, no sábado (4) e no domingo (5).

Criada pela jornalista e escritora Jaqueline Fraga, a iniciativa chega à 5ª edição já consagrado como semifinalista do Prêmio Jabuti 2025 e leva ao público dez escritoras negras com a curadoria de Odailta Alves.

Este ano, o festival tem como tema "Mulheres negras no centro da literatura". A programação completa está disponível no Instagram e no site oficial do evento. Todas as atividades contarão com intérprete de Libras.

Para comparecer, os interessados devem comprar os bilhetes oficiais da Bienal, que custam entre R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira).

Há ainda a opção da meia social, no valor de R$ 20, com entrada mediante a doação de um quilo de alimento não perecível ou um livro. Os ingressos estarão disponíveis na bilheteria do evento e no site de forma antecipada.

A 15ª edição da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, que comemora 30 anos em 2025, segue até o dia 12 de outubro. 

Serviço:
Festival Pernambucano de Literatura Negra 

Quando: Sábado (4) e domingo (5) de outubro de 2025
Onde: XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco - Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda/PE
Entrada: Conforme bilheteria oficial da Bienal
Mais informações: No Instagram @festivaldeliteraturanegra_pe e no site negrasou.com.br/festival

Confira a programação:

Sábado (04/10) – Palco Sesc Além das Letras, das 15h às 16h
Sarau Poético com Inaldete Pinheiro, Joy Thamires, Nena Callejera e Priscila Ferraz

Sábado (04/10) – Espaço Conexão Petrobras, das 18h às 18h45
Mesa: Escritoras Negras do Agreste ao Sertão Pernambucano, com Manu Monteiro, Francisca Araújo e Elke Falconiere (mediação)

Domingo (05/10) – Auditório Círculo das Ideias, das 13h às 13h45
Mesa: Versos e músicas: mulheres negras que escrevem e cantam, com Bell Puã, Bione e Lenne Ferreira (mediação)

