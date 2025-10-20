Festival Pernambucano de Literatura Negra disputa final do Jabuti 2025, no Rio de Janeiro
Criada pela jornalista Jaqueline Fraga, iniciativa é a única do Norte e Nordeste na categoria Fomento à Leitura
Leia também
• Kleber Mendonça Filho e Walter Salles apresentam sessão de "O Agente Secreto" em Museu da Academia
• Caetano Veloso se emociona ao ver pernambucana cantar "Força estranha", e famosos comentam
No próximo dia 27 de outubro, a partir das 19h, em cerimônia no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, na capital carioca, serão conhecidos os nomes vencedores do 67º Prêmio Jabuti, o mais prestigiado no nicho de literatura no Brasil.
O Festival Pernambucano de Literatura Negra, idealizado pela jornalista e escritora pernambucana Jaqueline Fraga, concorre na categoria Fomento à Leitura, voltada a iniciativas que promovem o livro e a formação de leitores.
Este é o único projeto das regiões Norte e Nordeste entre os cinco finalistas deste ano.
O Festival
“Estar entre os cinco finalistas do Jabuti é o reconhecimento de um trabalho feito com muito amor e dedicação. É ver a literatura negra de Pernambuco alcançar o espaço que merece. Como idealizadora, saber que uma iniciativa que nasceu de um sonho meu - e que encontrou muitas mãos pelo caminho - conquistou um dos principais reconhecimentos do país é motivo de orgulho e felicidade. Vida longa ao Festival Pernambucano de Literatura Negra”, celebrou Jaqueline Fraga.
O Festival Pernambucano de Literatura Negra surgiu como resposta a uma demanda antiga de escritores, escritoras negras e leitores que sentiam falta de um espaço de pertencimento e representatividade na cena literária do estado.
O objetivo foi criar um ambiente em que a literatura negra pudesse dialogar com o público, ocupar ruas, escolas e universidades, e inspirar novas gerações.
A iniciativa de Fraga tomou contornos mais amplos, ganhando ares de movimento cultural e político.
O Festival Pernambucano de Literatura Negra já teve cinco edições e impactou 10 mil pessoas em diversas Regiões de Desenvolvimento de Pernambuco - do Sertão ao Agreste, passando pela Região Metropolitana do Recife.
SERVIÇO
Festival Pernambucano de Literatura Negra disputa final do Jabuti 2025, no Rio de Janeiro
Quando: 27 de outubro, às 19h
Onde: Theatro Municipal do Rio de Janeiro - Rio de Janeiro
Onde assistir à cerimônia: canal da Câmara Brasileira do Livro (CBL) no YouTube
Informações aqui
*Com informações da assessoria de imprensa