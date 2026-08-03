A- A+

PERNAMBUCO MEU PAÍS Festival Pernambuco Meu País chega a Arcoverde com shows de Ana Carolina e Jorge Aragão Programação diversa, com música, artesanato, dança e literatura, entre outros fazeres artísticos, tem início a partir desta quarta (5)

Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, recebe entre esta quarta-feira (5) e o domingo (9) a caravana cultural do Festival Pernambuco Meu País.



Com programação gratuita, o festival - realizado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-PE), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur) - conta com ações artísticas nas áreas de circo, artes visuais, artesanato, fotografia, dança, cultura popular, literatura, moda e teatro, além de atividades formativas e shows.

A programação inicia com ações formativas realizadas pelo núcleo de formação, diálogo e serviços do festival, o Forma PE, que seguem até domingo (9).



As atividades aconteceram no Sesc da cidade e na sede de Coco Raízes de Arcoverde. As inscrições serão realizadas por meio do link disponível na bio do instagram do festival.

Já na quinta-feira (6), a Trupe Pernambuco Meu País abre a programação cultural do festival, com atividades e apresentações que integram artistas e o público. A caravana conta ainda com mais de dez polos artísticos espalhados pela cidade.

Homenageados

Como nas duas primeiras edições do festival, o palco Pernambuco Meu País, no Pátio de Eventos de Arcoverde, abre a programação na sexta-feira (7), a partir das 19h30.



Na ocasião, o espetáculo Pernambuco Meu País celebra a obra e o legado dos três homenageados deste ano: Janete Costa, Mestre Vitalino e Mestre Irineu.



Na sequência, Novinho da Paraíba, Fernandinha, Mano Walter e Solange Almeida sobem ao palco que contará com a DJ Cigana Cósmica (Tays Venâncio) nos intervalos.

Já no sábado (8), quem abre a programação é o Bloco Carnavalesco Sombatuki, seguido por Larissa Lisboa, Lucas Mamede, Maria Rita, Ana Carolina e a DJ Vibra nos intervalos.

O encerramento, no domingo (9), contará com shows do Samba de Coco Trupé de Arcoverde, Clara Sobral, Grupo Revelação, Jorge Aragão, Psirico e DJ Dagga comandando os intervalos.

Confira a programação completa das apresentações:

Palco Pernambuco Meu País

Local: Pátio de Eventos - Rua Padre Roma, 265 - Santa Luzia

07/08

19h30 | Espetáculo Pernambuco Meu País

20h30 | Novinho da Paraíba

22h | Fernandinha

23h30 | Mano Walter

01h10 | Solange Almeida

DJ Cigana Cósmica (Thays Venâncio) nos intervalos

08/08

19h30 | Bloco Carnavalesco Sombatuki

20h40 | Larissa Lisboa

22h10 | Lucas Mamede

23h40 | Maria Rita

01h20 | Ana Carolina

DJ Vibra nos intervalos

09/08

18h30 | Samba de Coco Trupé de Arcoverde

19h40 | Clara Sobral

21h10 | Grupo Revelação

22h40 | Jorge Aragão

00h20 | Psirico

DJ Dagga nos intervalos

SERVIÇO

Festival Pernambuco Meu País em Arcoverde

Quando: de quarta-feira (5) a domingo (9)

Acesso gratuito

Informações: @festivalpernambucomeupais

Veja também