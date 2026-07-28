Festival Pernambuco Meu País chega a Gravatá com programação de formação antes da agenda artística
Forma PE abre a passagem do evento pela cidade com oficinas, workshop e fórum gratuitos voltados à qualificação de artistas, estudantes e agentes culturais
A terceira edição do Festival Pernambuco Meu País inicia sua passagem por Gravatá apostando, primeiro, na formação.
Antes da programação de espetáculos e apresentações artísticas, o evento promove, de quarta (29) a sábado (1º), uma série de atividades gratuitas por meio do Forma PE, iniciativa voltada à capacitação de profissionais da cultura e ao fortalecimento da economia criativa nos municípios que recebem o festival.
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Ao todo, serão seis ações distribuídas entre oficinas, workshop e fórum, contemplando áreas como literatura, teatro, artes visuais, moda, sustentabilidade e produção cultural.
"O Festival Pernambuco Meu País chega aos territórios promovendo encontros, circulação artística e valorização da cultura pernambucana, mas também assume o compromisso de investir na formação das pessoas. O Forma PE é um dos braços dessa proposta, criando oportunidades de aprendizado, troca de experiências e qualificação profissional para quem vive e produz cultura nos municípios por onde o festival passa", afirma a diretora do Festival Pernambuco Meu País, Carla Pereira.
Formação antes dos palcos
A programação começa na quarta-feira (29), na EREM Delvaldo Borges, com a oficina Pequenos Autores, Grandes Personagens, ministrada por Ana Freire. Voltada para crianças de 7 a 14 anos, a atividade estimula a criação de histórias e personagens por meio da escrita criativa e do desenho, incluindo noções de ilustração digital.
Na quinta-feira (30), o espaço recebe Mãos que Criam, conduzida por Maithê Valença. A oficina apresenta técnicas de reaproveitamento de materiais recicláveis na produção de objetos artísticos e utilitários, incentivando práticas sustentáveis e o trabalho manual.
A sexta-feira (31) reúne duas atividades. Pela manhã, Charlon Cabral ministra Um Olhar Lúdico Sobre o Quintal, formação que utiliza jogos teatrais, contação de histórias e exercícios coletivos para desenvolver criatividade, comunicação e construção de narrativas.
À tarde, Bell Puã e Ciel Santos conduzem o fórum Cadeia Produtiva da Cultura: Da Criação ao Mercado, debatendo os desafios da produção cultural, da circulação de obras e das oportunidades de inserção no mercado.
Moda e artes visuais encerram a programação
O último dia do Forma PE, no sábado (1º), terá duas atividades simultâneas. Nestor Mádenes comanda o Workshop de Passarela, que aborda técnicas de postura, expressão corporal e mercado da moda.
A atividade também funcionará como seleção para os modelos que participarão dos desfiles do Festival Pernambuco Meu País em Gravatá.
No mesmo horário, Raphael de Freitas Gomes ministra a Oficina de Carimbos, dedicada à estamparia artesanal. Os participantes aprenderão técnicas de impressão sobre tecidos a partir da confecção de matrizes em isopor e poderão customizar peças de roupa levadas por eles próprios.
Circuito de formação
Integrante da programação da terceira edição do Festival Pernambuco Meu País, o Forma PE acompanha a circulação do evento pelo estado, ampliando seu alcance para além da agenda artística.
A iniciativa busca oferecer ferramentas de qualificação, estimular a troca de conhecimentos e fortalecer as cadeias produtivas da cultura em cada município participante.
As inscrições para as oficinas e o workshop são gratuitas e devem ser realizadas antecipadamente por meio dos formulários disponibilizados na programação oficial do festival e em seus canais nas redes sociais.
Confira a programação do Forma PE em Gravatá:
Onde: EREM Delvaldo Borges - Avenida Joaquim Didier, 153, Cruzeiro - Gravatá-PE
Quarta-feira, 29/07
Oficina Pequenos Autores, Grandes Personagens
Horário: 14h às 18h | Ana Freire
Vagas disponíveis: 15
Faixa etária indicada: entre 7 e 14 anos
O que levar: Não é necessário levar materiais.
Link para inscrição: https://bit.ly/4wYeGT5
Quinta-feira, 30/07
Projeto Mãos que Criam
Horário: 9h às 12h | Maithê Valença
Vagas disponíveis: 15
Faixa etária indicada: a partir de 14 anos.
O que levar: Uma garrafa PET grande (de refrigerante ou água), garrafinhas de água mineral vazias, latas de bebidas vazias, retalhos de madeira (se possível) e papelão (caixas de supermercado, por exemplo).
Link para inscrição: https://bit.ly/4gXPtDN
Sexta-feira, 31/07
Um Olhar Lúdico Sobre o Quintal
Horário: 9h às 13h | Charlon Cabral
Vagas disponíveis: 30
Faixa etária indicada: a partir de 8 anos.
O que levar: Ir com roupas leves, como shorts, leggings e blusas. Evitar saias e vestidos
Link para inscrição: https://bit.ly/4fJ2K0O
Fórum Cadeia Produtiva da Cultura: Da Criação ao Mercado
Horário: 14h às 15h30 | Bell Puã e Ciel Santos (debatedores)
Sábado, º1/08
Workshop de Passarela
Horário: 9h às 12h | Nestor Mádenes
Vagas disponíveis: sem limites de vagas.
Faixa etária indicada: a partir de 14 anos.
O que levar: Não é necessário levar materiais.
Link para inscrição: https://bit.ly/3RbQJZy
Oficina de Carimbos
Horário: 9h às 13h | Raphael de Freitas Gomes
Vagas disponíveis: 20
Faixa etária indicada: a partir de 14 anos.
O que levar: Peças de roupas usadas.
Link para inscrição: https://shre.ink/jIf7