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Programação Festival Pernambuco Meu País ocupa o município de Buíque entre os dias 19 e 23 de agosto Cidade do Agreste recebe programação gratuita com música, teatro, cinema e expressões da cultura popular

A 3ª edição do Festival Pernambuco Meu País aporta em mais uma cidade do Agreste pernambucano. Desta vez, o município de Buíque receberá o evento entre os dias 19 e 23 de agosto.





Os grandes shows dessa etapa acontecem no Pátio de Eventos São Sebastião, entre a sexta-feira (21) e o domingo (23). A abertura, dia 21, será com o Espetáculo Pernambuco Meu País, que homenageia Janete Costa, Mestre Vitalino e Mestre Irineu. A montagem, dirigida por Leila Nascimento, reúne cerca de 30 brincantes.

Ainda no dia 21, a agenda conta com Assum Preto, Mari & Rayane, Eric Land e Rey Vaqueiro, além do DJ Astley nos intervalos. No dia seguinte, o palco recebe Helder Vasconcelos e o Boi Marinho, Petrúcio Amorim, Juarez, Seu Jorge e Vítor Fernandes, com DJ Karla Gnom.

Já no último dia, apresentam-se Afoxé Oyá Alaxé, Léo da Bodega, Tribo de Jah, Maneva e Hungria, com DJ Rimas Inc nos intervalos.

Destaque também para os Cortejos de Brincantes, que levam manifestações populares para as ruas, começando com o cortejo Batalhão 74, Boi Fantástico, Clube Carnavalesco Misto Amantes das Flores, Flor da Vertente e Maracatu Águia Misteriosa. Na sequência, participam Bloco de Caboclinhos do Sítio Melancia de João Alfredo, Nação do Maracatu Aurora Africana e Urso Vagalume.

A programação descentralizada também chega a dois territórios de Buíque por meio da Caravana Pernambuco Meu País. No sábado (22), a Vila do Carneiro recebe Mateus e Katilinda, Cavalo Marinho Mestre Batista, Trupe Gargalhada, Cinema de Brincar e En’cantos de Coco. No domingo (23), a caravana chega ao Vale do Catimbau, reunindo Mateus e Katilinda, Grupo Cultural Fulni-ô, Trupe Gargalhada, Cinema de Brincar e Nika Macedo.

O Festival Pernambuco Meu País é realizado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), em parceria com a Prefeitura de Buíque

Vale destacar, que o evento ocupa diferentes espaços públicos do município com programação gratuita, reunindo artistas, mestres, brincantes, moradores e visitantes.

“O Pernambuco Meu País chega a Buíque reafirmando uma das principais características do festival: construir uma programação que dialogue diretamente com a identidade de cada território. Buíque tem uma riqueza cultural muito particular, que passa pelas tradições populares, pela música, pelo artesanato, pela memória e pela relação com o território do Catimbau. Nossa chegada ao município amplia a circulação da produção pernambucana e cria novos encontros entre artistas, fazedores de cultura e população”, destaca a secretária de Cultura de Pernambuco, Ana Paula Jardim.

Mais atividades



Na quarta-feira (19), o público terá acesso a atividades do Forma PE, realizadas na ETE Jornalista Cyl Galindo. Ao longo dos primeiros dias, o núcleo de formação recebe a oficina Light PE Painting: Fotografia Experimental e Pintura Luminosa, com Felipe Ferreira; a contação sensorial Nosso Corpo Lembra, com Viviane Rezende; e, na sexta-feira (21), o Fórum Cadeia Produtiva da Cultura: Da Criação ao Mercado, com Juliana Ferreira, Simone Souza e Vanda Kapinawá.

Na quinta-feira (20), a Trupe Pernambuco Meu País faz sua apresentação, com concentração a pártir das 16h, na Avenida Jonas Camelo de Almeida, com saída às 17h em direção à Praça Major França.

A partir da sexta-feira (21), Buíque passa a receber a programação dos diversos polos temáticos do festival. Entre os destaques está o País das Brincadeiras, instalado na Praça Major França, que reúne ao longo dos três dias espetáculos de circo, teatro, contação de histórias, magia e outras atividades.

O País do Cinema também integra a programação, com atividades realizadas na ETE Jornalista Cyl Galindo. Na sexta-feira, o público poderá acompanhar a mostra Vídeo Popular em Pernambuco, do Acervo do Vídeo Popular em Pernambuco, e a mostra Cine Coquivídeo, do Coletivo Coquevídeo.

No sábado, a programação reúne produções como Raízes de Fé, Re Te Tei - O Filme, Das Mãos às Mesas Florestanas: O Pão de Zé de Izabel, Obirim Dudu: Cultura e Ancestralidade nos Afoxés em Pernambuco e a mostra Cinebrilha Pernambucos.

Programação

Trupe Pernambuco Meu País:

Local: Avenida Jonas Camelo de Almeida, 314 - Centro

Concentração: 16h

Saída: 17h



Palco Pernambuco Meu País:

Local: Pátio de Eventos São Sebastião - Rua Frei Damião, 2-46 - Centro

21/08 - 19h30 | Espetáculo Pernambuco Meu País; 20h30 | Assum Preto; 22h | Mari & Rayane; 23h30 | Eric Land; 01h10 | Rey Vaqueiro;

DJ Astley nos intervalos

22/08 - 19h30 | Helder Vasconcelos e o Boi Marinho; 20h40 | Petrúcio Amorim; 22h10 | Juarez; 23h40 | Seu Jorge; 01h20 | Vítor Fernandes; DJ Karla Gnom nos intervalos

23/08 - 18h30 | Afoxé Oyá Alaxé; 19h40 | Léo da Bodega; 21h10 | Tribo de Jah; 22h40 | Maneva; 00h20 | Hungria

DJ Rimas Inc nos intervalos

País das Brincadeiras

Local: Praça Major França - Rua João Clementino Vieira, Centro

21/08

14h | Luanda Ruanda - Histórias Africanas

Stephany Metódio

15h | Reprisódias

Circo da Trindade

16h | O Matuto

Rapha SantaCruz

17h30 | A Mágica é Arte que Faz Encantar

Mágico Capitão Jack

23/08

10h | Cordel em Voz e Verso

Vivência literária com João Paulo Cordeiro

14h | Do Agreste do Sertão: Um Encanto de Contação

Eliane Sthefanir

15h | Um Solo de Palhaço 60+

Palhaço Biribinha

16h | O Circo de Todos

Coletivo 3º Ato

17h30 | Moleza e Gentileza Show

Cia Moleza e Gentileza Show

País do Cinema

Local: ETE Jornalista Cyl Galindo - Beco do Abrigo, 457

21/08

09h | Acervo do Vídeo Popular em Pernambuco com a mostra: Vídeo Popular em Pernambuco

14h | Coletivo Coquevídeo com a mostra: Cine Coquivídeo

22/08

14h | Maria Jucicleide Lopes e Equipe Técnica com o documentário: Raízes de Fé

14h15 | Ney Mendes com Re Te Tei - O Filme

14h30 | Patrick Araújo com exibição audiovisual Das Mãos às Mesas Florestanas: O Pão de Zé de Izabel

14h45 | Renata Mesquita com: Obirim Dudu: Cultura e Ancestralidade nos Afoxés em Pernambuco

15h | Rafa Monteiro com a mostra Audiovisual Cinebrilha Pernambucos

País das Culturas Populares - Som da Rural

Local: Praça Major França - Rua João Clementino Vieira, Centro

21/08

15h | Grupo de Xaxado Cabras de Lampião

16h | Afoxé Filhos de Dandalunda

17h | Renata Cordeiro com o espetáculo musical: O Som dos Ancestrais

22/08

15h | Xaxado Raízes do Amanhã

16h | Manacá do Coco Juremado

17h | Maracatu Leãozinho de Itaquitinga

23/08

15h | Quadrilha Origem Nordestina

16h | Afoxé Ylê Axé Oxum

17h | Maracatu Raízes do Sertão

País da Cultura Alimentar

Local: Praça Major França - R. João Clementino Vieira, Centro

21/08

10h | Coletivo Dona Maria do Confeito com a intervenção gastronômica: Confeito de Festa: cultura, fé e tradição.

22/08

14h | Eduarda Pessanha com a intervenção artística com formação: Doçaria Pernambucana para Crianças

21/08

Local: Quilombo Sítio Mundo Novo

10h | Sulamita Santos com a intervenção artística com formação: Raízes e Redes

10h | Associação dos Quilombolas e Descendentes de Buíque/PE - Mundo Novo com a intervenção artística: Práticas Alimentares Ancestrais no Quilombo Mundo Novo

País das Conexões Urbanas

Local: Praça Major França - Rua João Clementino Vieira - Centro

21/08

15h | Sarayvara, Cia Nós do Bambu

16h | Coletivo Cênico Onã com o espetáculo Onã

22/08

15h | Catirina: Três Etapas de Uma Vida, com Mestra Nice Teles

16h | Coletivo Fogo no Munturo com o espetáculo: Veinhas em Chamas - Memória e Riso no Sertão do Pajeú

23/08

15h | Caminhos, Fábio Soares

16h | Júlio Vann com o espetáculo: NIQ - Por Estradas Mundo Afora

País das Conexões Visuais

21 a 23/08

12h às 19h

Local: ETE Jornalista Cyl Galindo - Beco do Abrigo, 457

Exposição Patrimônios de Pernambuco - Fundarpe

21 a 23/08

12h às 19h

Local: Praça Major França - Rua João Clementino Vieira, Centro

Luciana Ourique da Luz com Quem Somos Nós - Meu País Pernambuco

Micaela Almeida com a intervenção urbana: Guardiãs da Cultura Viva

País das Matrizes do Forró

Local: Feira Livre - Tv. Cel. Antônio Cavalcante, 71, Centro

21/08

10h | Trio Camaleão

12h | Banda de Pífano Santa Luzia

14h | Candeeiro Encantado Forró

22/08

10h | Banda Cabeça de Alho

12h | George Silva

14h | Aleixo dos 8 Baixos

23/08

10h | Trio Forró do Poeirão

12h | Raminho do Acordeon

14h | Paulo Henrique dos 8 Baixos

País da Música - Som da Rural

Local: Praça Major França - Rua João Clementino Vieira, Centro

21/08

18h | Zabumba Bacamarte

19h30 | Quinteto Violado

22/08

18h | Renna

19h30 | Gabriel Sá

23/08

18h | Coletivo Isto É Choro

19h30 | Sertão Seresteiro

País da Música Instrumental

Local: Casa Nossa Senhora das Graças - Convento - Rua São João Seminário, 96.

22/08

19h | Trio CPM

23/08

19h | Camerata Capiba

Cortejo de Brincantes

21/08

Local: Avenida Aurora Laerte, 596 - Bairro Centro

Concentração: 16h

Saída do cortejo: 17h



22/08

Local: Avenida Coronel José Emílio de Melo, Bairro Centro

Concentração: 14h

Saída do cortejo: 15h

Grupos participantes:

Bloco de Caboclinhos do Sítio Melancia de João Alfredo

Nação do Maracatu Aurora Africana

Urso Vagalume

Caravana Pernambuco Meu País

22/08

Local: Vila do Carneiro - Rua Pedro Santana, 177 - Vila do Carneiro, Buíque.

14h | Mateus e Katilinda

14h30 | Cavalo Marinho Mestre Batista

15h | Trupe Gargalhada com o Circo de Rua - Gargalhada em Movimento

17h30 | Cinema de Brincar, com a 9Oitavos Produções

19h | En’cantos de Coco

23/08

Local: Vale do Catimbau - Rua Paulo Albuquerque Cavalcante, 2

14h | Mateus e Katilinda

14h30 | Grupo Cultural Fulni-ô

15h | Trupe Gargalhada com o Circo de Rua - Gargalhada em Movimento

17h30 | Cinema de Brincar, com a 9Oitavos Produções

19h | Nika Macedo

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