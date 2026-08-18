Festival Pernambuco Meu País ocupa o município de Buíque entre os dias 19 e 23 de agosto
Cidade do Agreste recebe programação gratuita com música, teatro, cinema e expressões da cultura popular
A 3ª edição do Festival Pernambuco Meu País aporta em mais uma cidade do Agreste pernambucano. Desta vez, o município de Buíque receberá o evento entre os dias 19 e 23 de agosto.
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Os grandes shows dessa etapa acontecem no Pátio de Eventos São Sebastião, entre a sexta-feira (21) e o domingo (23). A abertura, dia 21, será com o Espetáculo Pernambuco Meu País, que homenageia Janete Costa, Mestre Vitalino e Mestre Irineu. A montagem, dirigida por Leila Nascimento, reúne cerca de 30 brincantes.
Ainda no dia 21, a agenda conta com Assum Preto, Mari & Rayane, Eric Land e Rey Vaqueiro, além do DJ Astley nos intervalos. No dia seguinte, o palco recebe Helder Vasconcelos e o Boi Marinho, Petrúcio Amorim, Juarez, Seu Jorge e Vítor Fernandes, com DJ Karla Gnom.
Já no último dia, apresentam-se Afoxé Oyá Alaxé, Léo da Bodega, Tribo de Jah, Maneva e Hungria, com DJ Rimas Inc nos intervalos.
Destaque também para os Cortejos de Brincantes, que levam manifestações populares para as ruas, começando com o cortejo Batalhão 74, Boi Fantástico, Clube Carnavalesco Misto Amantes das Flores, Flor da Vertente e Maracatu Águia Misteriosa. Na sequência, participam Bloco de Caboclinhos do Sítio Melancia de João Alfredo, Nação do Maracatu Aurora Africana e Urso Vagalume.
A programação descentralizada também chega a dois territórios de Buíque por meio da Caravana Pernambuco Meu País. No sábado (22), a Vila do Carneiro recebe Mateus e Katilinda, Cavalo Marinho Mestre Batista, Trupe Gargalhada, Cinema de Brincar e En’cantos de Coco. No domingo (23), a caravana chega ao Vale do Catimbau, reunindo Mateus e Katilinda, Grupo Cultural Fulni-ô, Trupe Gargalhada, Cinema de Brincar e Nika Macedo.
O Festival Pernambuco Meu País é realizado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), em parceria com a Prefeitura de Buíque
Vale destacar, que o evento ocupa diferentes espaços públicos do município com programação gratuita, reunindo artistas, mestres, brincantes, moradores e visitantes.
“O Pernambuco Meu País chega a Buíque reafirmando uma das principais características do festival: construir uma programação que dialogue diretamente com a identidade de cada território. Buíque tem uma riqueza cultural muito particular, que passa pelas tradições populares, pela música, pelo artesanato, pela memória e pela relação com o território do Catimbau. Nossa chegada ao município amplia a circulação da produção pernambucana e cria novos encontros entre artistas, fazedores de cultura e população”, destaca a secretária de Cultura de Pernambuco, Ana Paula Jardim.
Mais atividades
Na quarta-feira (19), o público terá acesso a atividades do Forma PE, realizadas na ETE Jornalista Cyl Galindo. Ao longo dos primeiros dias, o núcleo de formação recebe a oficina Light PE Painting: Fotografia Experimental e Pintura Luminosa, com Felipe Ferreira; a contação sensorial Nosso Corpo Lembra, com Viviane Rezende; e, na sexta-feira (21), o Fórum Cadeia Produtiva da Cultura: Da Criação ao Mercado, com Juliana Ferreira, Simone Souza e Vanda Kapinawá.
Na quinta-feira (20), a Trupe Pernambuco Meu País faz sua apresentação, com concentração a pártir das 16h, na Avenida Jonas Camelo de Almeida, com saída às 17h em direção à Praça Major França.
A partir da sexta-feira (21), Buíque passa a receber a programação dos diversos polos temáticos do festival. Entre os destaques está o País das Brincadeiras, instalado na Praça Major França, que reúne ao longo dos três dias espetáculos de circo, teatro, contação de histórias, magia e outras atividades.
O País do Cinema também integra a programação, com atividades realizadas na ETE Jornalista Cyl Galindo. Na sexta-feira, o público poderá acompanhar a mostra Vídeo Popular em Pernambuco, do Acervo do Vídeo Popular em Pernambuco, e a mostra Cine Coquivídeo, do Coletivo Coquevídeo.
No sábado, a programação reúne produções como Raízes de Fé, Re Te Tei - O Filme, Das Mãos às Mesas Florestanas: O Pão de Zé de Izabel, Obirim Dudu: Cultura e Ancestralidade nos Afoxés em Pernambuco e a mostra Cinebrilha Pernambucos.
Programação
Trupe Pernambuco Meu País:
Local: Avenida Jonas Camelo de Almeida, 314 - Centro
Concentração: 16h
Saída: 17h
Palco Pernambuco Meu País:
Local: Pátio de Eventos São Sebastião - Rua Frei Damião, 2-46 - Centro
21/08 - 19h30 | Espetáculo Pernambuco Meu País; 20h30 | Assum Preto; 22h | Mari & Rayane; 23h30 | Eric Land; 01h10 | Rey Vaqueiro;
DJ Astley nos intervalos
22/08 - 19h30 | Helder Vasconcelos e o Boi Marinho; 20h40 | Petrúcio Amorim; 22h10 | Juarez; 23h40 | Seu Jorge; 01h20 | Vítor Fernandes; DJ Karla Gnom nos intervalos
23/08 - 18h30 | Afoxé Oyá Alaxé; 19h40 | Léo da Bodega; 21h10 | Tribo de Jah; 22h40 | Maneva; 00h20 | Hungria
DJ Rimas Inc nos intervalos
País das Brincadeiras
Local: Praça Major França - Rua João Clementino Vieira, Centro
21/08
14h | Luanda Ruanda - Histórias Africanas
Stephany Metódio
15h | Reprisódias
Circo da Trindade
16h | O Matuto
Rapha SantaCruz
17h30 | A Mágica é Arte que Faz Encantar
Mágico Capitão Jack
23/08
10h | Cordel em Voz e Verso
Vivência literária com João Paulo Cordeiro
14h | Do Agreste do Sertão: Um Encanto de Contação
Eliane Sthefanir
15h | Um Solo de Palhaço 60+
Palhaço Biribinha
16h | O Circo de Todos
Coletivo 3º Ato
17h30 | Moleza e Gentileza Show
Cia Moleza e Gentileza Show
País do Cinema
Local: ETE Jornalista Cyl Galindo - Beco do Abrigo, 457
21/08
09h | Acervo do Vídeo Popular em Pernambuco com a mostra: Vídeo Popular em Pernambuco
14h | Coletivo Coquevídeo com a mostra: Cine Coquivídeo
22/08
14h | Maria Jucicleide Lopes e Equipe Técnica com o documentário: Raízes de Fé
14h15 | Ney Mendes com Re Te Tei - O Filme
14h30 | Patrick Araújo com exibição audiovisual Das Mãos às Mesas Florestanas: O Pão de Zé de Izabel
14h45 | Renata Mesquita com: Obirim Dudu: Cultura e Ancestralidade nos Afoxés em Pernambuco
15h | Rafa Monteiro com a mostra Audiovisual Cinebrilha Pernambucos
País das Culturas Populares - Som da Rural
Local: Praça Major França - Rua João Clementino Vieira, Centro
21/08
15h | Grupo de Xaxado Cabras de Lampião
16h | Afoxé Filhos de Dandalunda
17h | Renata Cordeiro com o espetáculo musical: O Som dos Ancestrais
22/08
15h | Xaxado Raízes do Amanhã
16h | Manacá do Coco Juremado
17h | Maracatu Leãozinho de Itaquitinga
23/08
15h | Quadrilha Origem Nordestina
16h | Afoxé Ylê Axé Oxum
17h | Maracatu Raízes do Sertão
País da Cultura Alimentar
Local: Praça Major França - R. João Clementino Vieira, Centro
21/08
10h | Coletivo Dona Maria do Confeito com a intervenção gastronômica: Confeito de Festa: cultura, fé e tradição.
22/08
14h | Eduarda Pessanha com a intervenção artística com formação: Doçaria Pernambucana para Crianças
21/08
Local: Quilombo Sítio Mundo Novo
10h | Sulamita Santos com a intervenção artística com formação: Raízes e Redes
10h | Associação dos Quilombolas e Descendentes de Buíque/PE - Mundo Novo com a intervenção artística: Práticas Alimentares Ancestrais no Quilombo Mundo Novo
País das Conexões Urbanas
Local: Praça Major França - Rua João Clementino Vieira - Centro
21/08
15h | Sarayvara, Cia Nós do Bambu
16h | Coletivo Cênico Onã com o espetáculo Onã
22/08
15h | Catirina: Três Etapas de Uma Vida, com Mestra Nice Teles
16h | Coletivo Fogo no Munturo com o espetáculo: Veinhas em Chamas - Memória e Riso no Sertão do Pajeú
23/08
15h | Caminhos, Fábio Soares
16h | Júlio Vann com o espetáculo: NIQ - Por Estradas Mundo Afora
País das Conexões Visuais
21 a 23/08
12h às 19h
Local: ETE Jornalista Cyl Galindo - Beco do Abrigo, 457
Exposição Patrimônios de Pernambuco - Fundarpe
21 a 23/08
12h às 19h
Local: Praça Major França - Rua João Clementino Vieira, Centro
Luciana Ourique da Luz com Quem Somos Nós - Meu País Pernambuco
Micaela Almeida com a intervenção urbana: Guardiãs da Cultura Viva
País das Matrizes do Forró
Local: Feira Livre - Tv. Cel. Antônio Cavalcante, 71, Centro
21/08
10h | Trio Camaleão
12h | Banda de Pífano Santa Luzia
14h | Candeeiro Encantado Forró
22/08
10h | Banda Cabeça de Alho
12h | George Silva
14h | Aleixo dos 8 Baixos
23/08
10h | Trio Forró do Poeirão
12h | Raminho do Acordeon
14h | Paulo Henrique dos 8 Baixos
País da Música - Som da Rural
Local: Praça Major França - Rua João Clementino Vieira, Centro
21/08
18h | Zabumba Bacamarte
19h30 | Quinteto Violado
22/08
18h | Renna
19h30 | Gabriel Sá
23/08
18h | Coletivo Isto É Choro
19h30 | Sertão Seresteiro
País da Música Instrumental
Local: Casa Nossa Senhora das Graças - Convento - Rua São João Seminário, 96.
22/08
19h | Trio CPM
23/08
19h | Camerata Capiba
Cortejo de Brincantes
21/08
Local: Avenida Aurora Laerte, 596 - Bairro Centro
Concentração: 16h
Saída do cortejo: 17h
22/08
Local: Avenida Coronel José Emílio de Melo, Bairro Centro
Concentração: 14h
Saída do cortejo: 15h
Grupos participantes:
Bloco de Caboclinhos do Sítio Melancia de João Alfredo
Nação do Maracatu Aurora Africana
Urso Vagalume
Caravana Pernambuco Meu País
22/08
Local: Vila do Carneiro - Rua Pedro Santana, 177 - Vila do Carneiro, Buíque.
14h | Mateus e Katilinda
14h30 | Cavalo Marinho Mestre Batista
15h | Trupe Gargalhada com o Circo de Rua - Gargalhada em Movimento
17h30 | Cinema de Brincar, com a 9Oitavos Produções
19h | En’cantos de Coco
23/08
Local: Vale do Catimbau - Rua Paulo Albuquerque Cavalcante, 2
14h | Mateus e Katilinda
14h30 | Grupo Cultural Fulni-ô
15h | Trupe Gargalhada com o Circo de Rua - Gargalhada em Movimento
17h30 | Cinema de Brincar, com a 9Oitavos Produções
19h | Nika Macedo