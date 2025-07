A- A+

Cultura Festival Pernambuco Meu País estreia em Salgueiro com cortejo cultural Sertanejos se emocionam com a chegada do circuito cultural que exalta a identidade popular em toda sua diversidade

Um verdadeiro espetáculo a céu aberto encantou Salgueiro nesta quinta-feira (24), dando início no Sertão à programação da 2ª edição do Festival Pernambuco Meu País, realizado pelo Governo de Pernambuco. O arrastão cultural promovido pela Trupe Pernambuco Meu País, ao som contagiante da tradicional Som na Rural, de Roger Renor, percorreu as ruas comerciais da cidade levando arte, música e alegria ao coração da população. Nesta sexta-feira (25), a governadora Raquel Lyra participará da abertura oficial do festival itinerante, que vai percorrer 10 cidades pernambucanas.

Entre aplausos, sorrisos e olhos marejados, moradores de todas as idades acompanharam com emoção o pontapé inicial do evento, que consolidou Salgueiro como mais um polo da cultura pernambucana. Essa foi a primeira das mais de 90 ações gratuitas previstas até o domingo (27) na cidade sertaneja, que incluem apresentações musicais, oficinas formativas, exposições, rodas de conversa e serviços públicos espalhados por diversos pontos da cidade.

“Esta segunda edição do Festival Pernambuco Meu País chega para fortalecer, ampliar e descentralizar as sensações, as cores, a magia, o universo lúdico para cada canto e recanto do estado. Como diz a nossa governadora Raquel Lyra, o objetivo do governo é fazer com que a cultura pernambucana seja de fato ampliada e vivenciada em todos os seus aspectos”, afirma Carla Pereira, diretora de ações culturais da Fundarpe.

Com aproximadamente 90% da programação formada por artistas pernambucanos, o festival reafirma o compromisso com a valorização da cultura local, a economia criativa e a descentralização do acesso à arte pelo Governo de Pernambuco.

Entre os destaques do primeiro dia, o polo Forma PE iniciou atividades no Centro de Vocação Tecnológico (CVT), com oficinas voltadas ao desenvolvimento profissional de artistas e fazedores de cultura, especialmente nas áreas de design e moda. As inscrições seguem abertas via Instagram oficial do festival: @festivalpernambucomeupais.

O município também abriga o Rede PE, que oferece ao público orientações e serviços de diversos órgãos estaduais, como a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, Detran, Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE), Secretaria da Mulher, Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Secretaria da Criança e Juventude.

A programação artística se intensifica a partir de sexta-feira (25), com o espetáculo Pernambuco Meu País abrindo oficialmente a agenda cultural da cidade. A noite segue com apresentações de Kelvis Duran, Juarez, Adilson Ramos e Pablo. Durante os intervalos, o público será animado com o Som na Rural com o DJ Pedro Humberto.

No fim de semana, o palco principal receberá grupos que representam com força as culturas populares do estado, como o Grêmio Recreativo Escola de Samba Preto Velho (26) e o Coral Aboios de Serrita (27). As atividades acontecem em espaços como a Praça da Bomba, Praça Santo Antônio, Casa da Cultura, Museu do Couro e o próprio CVT, promovendo um circuito cultural dinâmico e acessível.

Com cerca de R$ 30 milhões investidos e 900 ações previstas em todo o estado, o Festival Pernambuco Meu País, promovido pelo Governo do Estado por meio da Fundarpe e da Secretaria de Cultura, consolida-se como uma das maiores iniciativas culturais públicas do país. A estreia em Salgueiro reafirma o compromisso com a interiorização da cultura, promovendo emoção, pertencimento e oportunidades no Sertão pernambucano.

Programação do Palco Pernambuco Meu País:

Sexta-feira (25)

18h30 - Espetáculo Pernambuco Meu País

19h20 - Kelvis Duran

20h50 - Juarez

22h40 - Adilson Ramos

00h30 - Pablo

Som na Rural e DJ Pedro Humberto (nos intervalos)

Sábado (26)

18h30 - Grêmio Recreativo Escola de Samba Preto Velho

19h20 - Ramon Schnayder

20h50 - Douglas Leon

22h40 - Xande de Pilares

00h30 - Xanddy Harmonia

Som na Rural e DJ Murilo França (nos intervalos)

Domingo (27)

17h30 - Coral Aboios de Serrita

18h20 - Joquinha Gonzaga

19h50 - Mastruz com Leite

21h40 - Anjo Azul

23h30 - Limão com Mel

Som na Rural e DJ Kaliu (nos intervalos)

