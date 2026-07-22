Festival Pernambuco Meu País chega ao Sertão a partir desta quarta-feira (22)
Programação da 3ª edição do Festival inicia etapa de Salgueiro a partir desta quarta; shows musicais têm início na sexta, com João Gomes e Vanessa da Mata, entre outros nomes
A circulação do Festival Pernambuco Meu País segue em poesia, em espetáculos teatrais e em MPB, forró, samba e outras musicalidades por palcos estado afora, e a partir desta quarta (22) até o próximo domingo é pelas bandas do Sertão, em Salgueiro, que o evento segue, depois de ter dando o pontapé inicial da 3ª edição no Agreste, em Pesqueira, na última sexta-feira (17).
O circuito, gratuito, realizado pela Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE), pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e pela Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), programação até setembro, reúne em Salgueiro nomes como Nena Gueiroga, Vanessa da Mata, Cláudia Leitte, Samba de Coco Raízes de Arcoverde e João Gomes, entre outros shows marcados para o Palco que leva o nome do festival, localizado no Parque de Exposições às margens da BR-232.
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Diversidade
A etapa de Salgueiro, além da programação musical, terá também atividades variadas, inclusive voltadas para formação cultural e economia criativa, a exemplo do Workshop de Passarela, com Nestor Mádenes à frente e da Oficina de Upcycling Radical, ministrada por Bisoro - ambas marcadas para o sábado, 25.
Na sexta-feira, 24, até o domingo, 26, Cortejos Brincantes de Pernambuco ocupam bairros da cidade, em encontro que terá do afoxé aos caboclinhos, passando ainda pelos bacamarteiros e quadrilhas juninas, entre outros grupos.
“Em Salgueiro, o Pernambuco Meu País reúne diferentes expressões da cultura pernambucana em uma programação que valoriza a cultura popular, promovendo o diálogo entre grupos tradicionais e a produção artística contemporânea”, destaca a presidente da Fundarpe, Renata Borba.
Já Ana Paula Jardim, secretária de Cultura de Pernambuco em exercício, ressalta como o público recebe bem a proposta de uma programação cultural tão diversa.
“Chegamos a Salgueiro com uma expectativa muito positiva de ampliar esse alcance, fortalecendo nossos artistas, movimentando a economia criativa e promovendo encontros entre as diversas expressões culturais”, enaltece a gestora.
Na programação musical, sobem hoje ao palco Garota Safada, Targino Gondim, Assisão e João Gomes - com início dos shows a partir das 19h30 e DJ Luan Sobral nos intervalos.
PROGRAMAÇÃO MUSICAL
Sexta-feira, 24
19h30 | Espetáculo Pernambuco Meu País
20h30 | Garota Safada
22h | Targino Gondim
23h30 | Assisão
01h10 | João Gomes
DJ Luan Sobral nos intervalos
Sábado, 25
19h30 | Maracatu Batuque do Sertão
20h40 | Patusco
22h10 | Nena Queiroga convida Laís Senna
23h40 | Babado Novo
01h20 | Claudia Leitte
DJ Kananda PX nos intervalos
Domingo, 26
18h30 | Samba de Véio da Ilha de Massangano
19h40 | André Rio
21h10 | Sambarrasta
22h40 | Dilsinho
00h20 | Vanessa da Mata
DJ Solar Gomez nos intervalos
SERVIÇO
Festival Pernambuco Meu País - Salgueiro
Quando: de hoje (22) até domingo (26)
Onde: Parque de Exposições da cidade, às margens da BR-232 (programação de shows, a partir de sexta, 24)
Acesso gratuito
Informações/Programação completa: @festivalpernambucomeupais