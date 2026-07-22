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SALGUEIRO Festival Pernambuco Meu País chega ao Sertão a partir desta quarta-feira (22) Programação da 3ª edição do Festival inicia etapa de Salgueiro a partir desta quarta; shows musicais têm início na sexta, com João Gomes e Vanessa da Mata, entre outros nomes

A circulação do Festival Pernambuco Meu País segue em poesia, em espetáculos teatrais e em MPB, forró, samba e outras musicalidades por palcos estado afora, e a partir desta quarta (22) até o próximo domingo é pelas bandas do Sertão, em Salgueiro, que o evento segue, depois de ter dando o pontapé inicial da 3ª edição no Agreste, em Pesqueira, na última sexta-feira (17).



O circuito, gratuito, realizado pela Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE), pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e pela Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), programação até setembro, reúne em Salgueiro nomes como Nena Gueiroga, Vanessa da Mata, Cláudia Leitte, Samba de Coco Raízes de Arcoverde e João Gomes, entre outros shows marcados para o Palco que leva o nome do festival, localizado no Parque de Exposições às margens da BR-232.









Diversidade

A etapa de Salgueiro, além da programação musical, terá também atividades variadas, inclusive voltadas para formação cultural e economia criativa, a exemplo do Workshop de Passarela, com Nestor Mádenes à frente e da Oficina de Upcycling Radical, ministrada por Bisoro - ambas marcadas para o sábado, 25.



Na sexta-feira, 24, até o domingo, 26, Cortejos Brincantes de Pernambuco ocupam bairros da cidade, em encontro que terá do afoxé aos caboclinhos, passando ainda pelos bacamarteiros e quadrilhas juninas, entre outros grupos.

“Em Salgueiro, o Pernambuco Meu País reúne diferentes expressões da cultura pernambucana em uma programação que valoriza a cultura popular, promovendo o diálogo entre grupos tradicionais e a produção artística contemporânea”, destaca a presidente da Fundarpe, Renata Borba.

Já Ana Paula Jardim, secretária de Cultura de Pernambuco em exercício, ressalta como o público recebe bem a proposta de uma programação cultural tão diversa.

“Chegamos a Salgueiro com uma expectativa muito positiva de ampliar esse alcance, fortalecendo nossos artistas, movimentando a economia criativa e promovendo encontros entre as diversas expressões culturais”, enaltece a gestora.

Na programação musical, sobem hoje ao palco Garota Safada, Targino Gondim, Assisão e João Gomes - com início dos shows a partir das 19h30 e DJ Luan Sobral nos intervalos.



PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Sexta-feira, 24



19h30 | Espetáculo Pernambuco Meu País

20h30 | Garota Safada

22h | Targino Gondim

23h30 | Assisão

01h10 | João Gomes

DJ Luan Sobral nos intervalos



Sábado, 25



19h30 | Maracatu Batuque do Sertão

20h40 | Patusco

22h10 | Nena Queiroga convida Laís Senna

23h40 | Babado Novo

01h20 | Claudia Leitte

DJ Kananda PX nos intervalos



Domingo, 26



18h30 | Samba de Véio da Ilha de Massangano

19h40 | André Rio

21h10 | Sambarrasta

22h40 | Dilsinho

00h20 | Vanessa da Mata

DJ Solar Gomez nos intervalos

SERVIÇO

Festival Pernambuco Meu País - Salgueiro

Quando: de hoje (22) até domingo (26)

Onde: Parque de Exposições da cidade, às margens da BR-232 (programação de shows, a partir de sexta, 24)

Acesso gratuito

Informações/Programação completa: @festivalpernambucomeupais

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