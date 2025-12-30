Festival Pernambuco Meu País Verão chega a Itamaracá e São José da Coroa Grande; veja a programação
O Grande Encontro, Thiaguinho, Alexandre Pires, Ferrugem e Lia de Itamaracá estão entre as atrações confirmadas
No mês de janeiro, o Festival Pernambuco Meu País Verão chega aos litorais Sul e Norte do Estado. O Governo de Pernambuco divulgou, nesta segunda-feira (29), a programação completa para Itamaracá e São José da Coroa Grande.
O Grande Encontro, com Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo, é uma das principais atrações em São José da Coroa Grande. De 16 a 18 de janeiro, a cidade será palco para shows gratuitos de artistas locais e de outros estados, incluindo nomes como Nena Queiroga, José Augusto, Zezo, Timbalada, Alexandre Pires e Ferrugem.
A “ilha encantada” - assim cantada por Reginaldo Rossi - recebe o festival de 30 de janeiro a 1º de fevereiro. A proposta da programação é valorizar a identidade cultural local e, ao mesmo tempo, dialogar com a cena musical nacional, misturando ritmos como ciranda, coco, samba, axé e brega.
Lia de Itamaracá, artista icônica da cidade, está confirmada. Além dela, atrações como Thiaguinho, Natanzinho Lima, Gaby Amarantos, Raphaela Santos, Araketu, É o Tchan, Almir Rouche e Xanddy Harmonia prometem animar o público.
O Festival Pernambuco Meu País Verão é realizado através da Secretaria de Cultura (Secult), Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur). A edição de inverno do projeto movimentou mais de R$ 200 milhões entre julho e setembro de 2025.
Confira a programação completa:
São José da Coroa Grande:
16/01/2026 (sexta-feira)
Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos
PV Calado
Nena Queiroga
O Grande Encontro, com Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo
José Augusto
DJ Bobe
17/01/2026 (sábado)
Maracatu Nação Camaleão
Juarez
Nathalia Calasans
Zezo
Timbalada
DJ Baloo
18/01/2026 (domingo)
Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos
Helena Cristina
Grupo Revelação
Alexandre Pires
Ferrugem
DJ Salvador
Ilha de Itamaracá:
30/01/2026 (sexta-feira)
Coco Chinelo de Iaiá
Carlinhos Bala
Douglas Leon
Caninana
Natanzinho Lima
DJ Luan Sobral
31/01/2026 (sábado)
Coco de Mulheres
Lia de Itamaracá
Gaby Amarantos
Raphaela Santos
Thiaguinho
DJ Vibra
01/02/2026 (domingo)
Grêmio Recreativo Cultural e Arte Gigante do Samba
Almir Rouche
Araketu
É o Tchan
Xanddy Harmonia
DJ Ari Falcão
*Com informações da assessoria de imprensa