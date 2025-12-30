A- A+

SHOWS GRATUITOS Festival Pernambuco Meu País Verão chega a Itamaracá e São José da Coroa Grande; veja a programação O Grande Encontro, Thiaguinho, Alexandre Pires, Ferrugem e Lia de Itamaracá estão entre as atrações confirmadas

No mês de janeiro, o Festival Pernambuco Meu País Verão chega aos litorais Sul e Norte do Estado. O Governo de Pernambuco divulgou, nesta segunda-feira (29), a programação completa para Itamaracá e São José da Coroa Grande.

O Grande Encontro, com Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo, é uma das principais atrações em São José da Coroa Grande. De 16 a 18 de janeiro, a cidade será palco para shows gratuitos de artistas locais e de outros estados, incluindo nomes como Nena Queiroga, José Augusto, Zezo, Timbalada, Alexandre Pires e Ferrugem.

A “ilha encantada” - assim cantada por Reginaldo Rossi - recebe o festival de 30 de janeiro a 1º de fevereiro. A proposta da programação é valorizar a identidade cultural local e, ao mesmo tempo, dialogar com a cena musical nacional, misturando ritmos como ciranda, coco, samba, axé e brega.



Lia de Itamaracá, artista icônica da cidade, está confirmada. Além dela, atrações como Thiaguinho, Natanzinho Lima, Gaby Amarantos, Raphaela Santos, Araketu, É o Tchan, Almir Rouche e Xanddy Harmonia prometem animar o público.

O Festival Pernambuco Meu País Verão é realizado através da Secretaria de Cultura (Secult), Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur). A edição de inverno do projeto movimentou mais de R$ 200 milhões entre julho e setembro de 2025.



Confira a programação completa:

São José da Coroa Grande:



16/01/2026 (sexta-feira)

Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos

PV Calado

Nena Queiroga

O Grande Encontro, com Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo

José Augusto

DJ Bobe

17/01/2026 (sábado)

Maracatu Nação Camaleão

Juarez

Nathalia Calasans

Zezo

Timbalada

DJ Baloo

18/01/2026 (domingo)

Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos

Helena Cristina

Grupo Revelação

Alexandre Pires

Ferrugem

DJ Salvador

Ilha de Itamaracá:



30/01/2026 (sexta-feira)

Coco Chinelo de Iaiá

Carlinhos Bala

Douglas Leon

Caninana

Natanzinho Lima

DJ Luan Sobral

31/01/2026 (sábado)

Coco de Mulheres

Lia de Itamaracá

Gaby Amarantos

Raphaela Santos

Thiaguinho

DJ Vibra

01/02/2026 (domingo)

Grêmio Recreativo Cultural e Arte Gigante do Samba

Almir Rouche

Araketu

É o Tchan

Xanddy Harmonia

DJ Ari Falcão



*Com informações da assessoria de imprensa

