Festival Pernambuco Meu País Verão chega ao Recife neste fim de semana
A edição na capital pernambucana acontece de sexta (12) a domingo (14), no Terminal Marítimo de Passageiros, com shows de Bell Marques, Cordel do Fogo Encantando, Calcinha Preta e mais
O festival Pernambuco Meu País – Edição Verão desembarca no Recife neste fim de semana, levando ao Terminal Marítimo de Passageiros, no Bairro do Recife, uma maratona musical gratuita organizada pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secult-PE, Fundarpe e Empetur.
A programação do Pernambuco Meu País Verão é marcada pela diversidade de ritmos, gerações e linguagens musicais, com artistas consagrados nacionalmente, além de artistas do Estado.
A secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula, afirma que a etapa na capital reforça o papel do projeto como vitrine da cena pernambucana.
“A edição de estreia em Aldeia mostrou o quanto o público abraçou essa celebração. Trazer o festival para o Recife é reafirmar a potência cultural do Estado e ampliar o acesso a uma programação diversa e gratuita”, disse.
Programação
O Festival Pernambuco Meu País Verão no Recife começa nesta sexta (12). A abertura, às 17h30, fica por conta da Orquestra de Frevo Zezé Corrêa. Na sequência, Erick Land (18h40), Natanzinho Lima (20h10), Henry Freitas (22h10) e a banda de forró Calcinha Preta (00h10). DJ 440 animará os intervalos.
Já o sábado (13) é dedicado ao samba, ao pagode e à axé music, começando às 18h com a Escola de Samba Preto Velho. Depois, se apresentam Taiguara Borges (19h10), Dilsinho (21h10), Claudia Leitte (23h10) e Bell Marques (1h10). A discotecagem ficará por conta de DJ Nadeja.
A passagem do Pernambuco Meu País Verão pelo Recife se encerra no domingo (14). A programação inicia às 16h30 com o Coco de Umbigada, seguido por Cordel do Fogo Encantado (17h40), Maneva (19h40) e Hungria (21h40). O encerramento ficará com a banda Capital Inicial, às 23h40. DJ Big comandará as pick-ups nos intervalos.
Próximas etapas
A temporada de verão do festival Pernambuco Meu País começou em Aldeia e seguirá para o Réveillon de Jaboatão dos Guararapes, além de edições em Itamaracá e São José da Coroa Grande, em janeiro.
O Governo de Pernambuco chama a atenção para o estímulo econômico do festival por onde passa. A edição de inverno, realizada entre julho e setembro, gerou impacto superior a R$ 200 milhões nas cidades participantes.
Programação Pernambuco Meu País Verão - Recife
12/12, Sexta-feira
17h30 - Orquestra de Frevo Zezé Corrêa
18h40 - Eric Land
20h10 - Natanzinho Lima
22h10 - Henry Freitas
00h10 - Calcinha Preta
- DJ 440 durante os intervalos -
13/12, Sábado
18h - Escola de Samba Preto Velho
19h10 - Taiguara
21h10 - Dilsinho
23h10 - Claudia Leitte
1h10 - Bell Marques
- DJ Nadeja durante os intervalos -
14/12, Domingo
16h30 - Coco de Umbigada
17h40 - Cordel do Fogo Encantado
19h40 - Maneva
21h40 - Hungria
23h40 - Capital Inicial
- DJ Big durante os intervalos -
SERVIÇO
Festival Pernambuco Meu País Verão - Recife
Quando: Sexta (12), a partir das 17h30; sábado (13), a partir das 18h; e domingo (14), a partir das 16h30
Onde: Terminal Marítimo de Passageiros - Bairro do Recife - Recife-PE
Acesso gratuito
Informações: @festivalpernambucomeupais