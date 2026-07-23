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AGENDA CULTURAL Festival Pintando o 7 encerra programação com colóquio e espetáculo premiado para as infância Programação reúne debates sobre teatro e dança para crianças, oficina gratuita e apresentações de "O Pequeno Herói Preto"

A última semana do "Festival Pintando o 7" conta com uma programação dedicada ao teatro, à dança e à formação cultural das infâncias. Realizado ao longo de três semanas, o festival reúne crianças, famílias, educadores e artistas no CAIXA Cultural Recife.

Além da oficina gratuita “Como se transformar em Super-Herói e Super-Heroína", no dia 24, a programação conta com apresentações do espetáculo “O Pequeno Herói Preto” que fecham o festival.

A apresentação da companhia carioca de Júnior Dantas será apresentada na sexta-feira (24), às 15h, e no sábado (25) e domingo (26), às 11h e às 15h. A peça é vencedora dos prêmios Ubuntu de Cultura Negra 2020, Shikoba da UNEGRO (2022) e CBTIJ de Teatro para Crianças (2023).

A obra acompanha Super Nagô, um youtuber de 10 anos que descobre seus superpoderes a partir da própria família, da ancestralidade e da cultura negra. Inspirado em referências afrofuturistas, o espetáculo aborda identidade, pertencimento e autoestima, apresentando às crianças uma narrativa sobre a força do conhecimento transmitido entre gerações.

Antes da primeira apresentação, o público poderá participar da oficina “Como se transformar em Super-Herói e Super-Heroína”, ministrada por Júnior Dantas na sexta-feira (24), às 10h30. A atividade é gratuita e utiliza jogos teatrais, música, desenho e contação de histórias.

SERVIÇO

Festival Pintando o 7 – Atividades Culturais para Família

Onde: CAIXA Cultural Recife – Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Quando: até domingo (26)

Ingressos a partir de R$ 15

Informações: site CAIXA Cultural | Instagram @caixaculturalrecife

Acesso para pessoas com deficiência

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