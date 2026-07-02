Festival Pintando o 7 movimenta as férias com teatro, dança e oficinas na Caixa Cultural
Programação para as crianças, artistas e educadores ocorre de 10 a 23 de julho
A 12ª edição do Festival Pintando o 7 vai ocupar a Caixa Cultural, no Bairro do Recife, de 10 a 26 de julho. Em meio às férias escolares, a programação traz diferentes atividades culturais para as crianças e suas famílias.
Com atrações de Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo e Rio de Janeiro, o evento reúne espetáculos de dança, teatro, oficinas artísticas e um colóquio. As apresentações ocorrem às sextas, sábados e domingos.
Entre as atrações, está a peça “A Botija: Um pequeno inventário de histórias fantásticas do Nordeste brasileiro”, da Cia. Fabulinhando (RN/SP). “Nordeste - A Dança do Brasil”, do Balé Popular do Recife, também tem espaço garantido na grade.
Uma novidade desta edição é a realização do Colóquio de Teatro e Dança para as Infâncias Pintando o 7, que ocorre no dia 22 de julho, no horário das 10h às 12h e das 14h às 17h. O encontro é voltado para a troca de saberes entre artistas, pesquisadores, gestores culturais, educadores e estudantes sobre temas relacionados à produção artística para crianças.
Confira a programação do 12º Festival Pintando o 7:
10 de julho
10h30 - Oficina “Dramaturgias”, com Jhoao Junnior (RN/SP)
15h - Espetáculo “A Botija: Um pequeno inventário de histórias fantásticas do Nordeste brasileiro”, da Cia. Fabulinhando (RN/SP)
11 de julho
11h e 15h - Espetáculo “A Botija: Um pequeno inventário de histórias fantásticas do Nordeste brasileiro”, da Cia. Fabulinhando (RN/SP)
12 de julho
11h e 15h - Espetáculo “A Botija: Um pequeno inventário de histórias fantásticas do Nordeste brasileiro”, da Cia. Fabulinhando (RN/SP)
17 de julho
10h30 - Oficina “Danças Populares do Nordeste”, com Angela Fischer e Angélica Madureira, do Balé Popular do Recife.
15h - Espetáculo “Quatro Luas”, do O Bando Coletivo de Teatro (PE)
18 de julho
11h e 15h - Espetáculo “Quatro Luas”, do O Bando Coletivo de Teatro (PE)
19 de julho
11h e 15h - Espetáculo “Nordeste - A Dança do Brasil”, do Balé Popular do Recife (PE)
22 de julho
10h - Colóquio de Teatro e Dança para as Infâncias Pintando o 7
24 de julho
10h30 - Oficina “Como se transformar em Super-Herói e Super-Heroína”, ministrada por Júnior Dantas (RJ)
15h - “O Pequeno Herói Preto”, de Júnior Dantas (RJ)
25 de julho
11h e 15h - “O Pequeno Herói Preto”, de Júnior Dantas (RJ)
26 de julho
“O Pequeno Herói Preto”, de Júnior Dantas (RJ)