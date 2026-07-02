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crianças Festival Pintando o 7 movimenta as férias com teatro, dança e oficinas na Caixa Cultural Programação para as crianças, artistas e educadores ocorre de 10 a 23 de julho

A 12ª edição do Festival Pintando o 7 vai ocupar a Caixa Cultural, no Bairro do Recife, de 10 a 26 de julho. Em meio às férias escolares, a programação traz diferentes atividades culturais para as crianças e suas famílias.

Com atrações de Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo e Rio de Janeiro, o evento reúne espetáculos de dança, teatro, oficinas artísticas e um colóquio. As apresentações ocorrem às sextas, sábados e domingos.

Entre as atrações, está a peça “A Botija: Um pequeno inventário de histórias fantásticas do Nordeste brasileiro”, da Cia. Fabulinhando (RN/SP). “Nordeste - A Dança do Brasil”, do Balé Popular do Recife, também tem espaço garantido na grade.



Uma novidade desta edição é a realização do Colóquio de Teatro e Dança para as Infâncias Pintando o 7, que ocorre no dia 22 de julho, no horário das 10h às 12h e das 14h às 17h. O encontro é voltado para a troca de saberes entre artistas, pesquisadores, gestores culturais, educadores e estudantes sobre temas relacionados à produção artística para crianças.

Confira a programação do 12º Festival Pintando o 7:

10 de julho

10h30 - Oficina “Dramaturgias”, com Jhoao Junnior (RN/SP)

15h - Espetáculo “A Botija: Um pequeno inventário de histórias fantásticas do Nordeste brasileiro”, da Cia. Fabulinhando (RN/SP)

11 de julho

11h e 15h - Espetáculo “A Botija: Um pequeno inventário de histórias fantásticas do Nordeste brasileiro”, da Cia. Fabulinhando (RN/SP)

12 de julho

11h e 15h - Espetáculo “A Botija: Um pequeno inventário de histórias fantásticas do Nordeste brasileiro”, da Cia. Fabulinhando (RN/SP)

17 de julho

10h30 - Oficina “Danças Populares do Nordeste”, com Angela Fischer e Angélica Madureira, do Balé Popular do Recife.

15h - Espetáculo “Quatro Luas”, do O Bando Coletivo de Teatro (PE)

18 de julho

11h e 15h - Espetáculo “Quatro Luas”, do O Bando Coletivo de Teatro (PE)

19 de julho

11h e 15h - Espetáculo “Nordeste - A Dança do Brasil”, do Balé Popular do Recife (PE)

22 de julho

10h - Colóquio de Teatro e Dança para as Infâncias Pintando o 7

24 de julho

10h30 - Oficina “Como se transformar em Super-Herói e Super-Heroína”, ministrada por Júnior Dantas (RJ)

15h - “O Pequeno Herói Preto”, de Júnior Dantas (RJ)

25 de julho

11h e 15h - “O Pequeno Herói Preto”, de Júnior Dantas (RJ)

26 de julho

“O Pequeno Herói Preto”, de Júnior Dantas (RJ)



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