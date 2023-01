Festival Pré-Amp 2023 abre inscrições para mostra competitiva e palco escola

A- A+

As inscrições para os editais da Mostra Competitiva e do Palco Escola do Festival Pré-Amp 2023 estão abertas e podem ser feitas gratuitamente através do link na bio da conta da AMP no Instagram (@oficial_amp), ou neste endereço virtual até 29 de janeiro (Mostra Competitiva) e 27 de janeiro (Palco Escola). Neste ano, o evento comemora 20 anos e traz o tema "O sonho continua vivo".

A Mostra Competitiva da AMP novamente está focada em revelar novos talentos da música pernambucana. Serão selecionadas 10 atrações, através de uma curadoria com 3 integrantes escolhidos pela AMP. As 10 vagas serão divididas por regiões do estado, sendo 01 vaga para o Sertão, 1 para o Agreste , 2 para a Zona da Mata e 6 para a Região Metropolitana do Recife. Os artistas selecionados se apresentarão nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2023 no palco armado no Cais da Alfândega, a partir das 18 horas.



A edição de 2023 do Pré-Amp conta com apoio do Governo do Estado de Pernambuco e da Secretaria da Juventude da Prefeitura do Recife.

Premiação

O primeiro colocado ganhará 60 horas em um estúdio profissional, a gravação de um vídeo clipe, um show no carnaval do Recife e um show no Festival de Inverno de Garanhuns. O segundo colocado será premiado com uma apresentação no Carnaval do Recife e uma consultoria em Redes Sociais. Já o terceiro colocado ganhará um show no Carnaval do Recife.

Atividades formativas

As oficinas e workshops do edital do Palco Escola se voltam para o aperfeiçoamento de profissionais do mundo da música ou para fornecer as informações básicas aos interessados em dar os primeiros passos nesta cadeia produtiva. Na edição 2023 são oferecidas oficinas de Roadie, Sonorização, Beatmaker, DJ e Marketing Digital, com carga horária variando entre 8 e 30 horas, a serem realizadas no Compaz Dom Hélder Câmara (Rua Lourenço de Sá, 140, Ilha Joana Bezerra, Recife) entre 31 de Janeiro e 11 de fevereiro.

Os Workshops do Palco Escola também são em número de cinco: Elaboração de projetos, Produção de backstage, Planejamento de carreira artística, Direção de palco e Mapa de palco/rider técnico/passagem de som. Com realização entre 06 de Fevereiro e 10 de fevereiro, vão inaugurar o Casarão da AMP, espaço que a Articulação Musical Pernambucana passará a gerenciar na Rua do Príncipe, 225, Recife.

As ações formativas se completam com um novo projeto: o Fórum AMP de Qualificação Técnica, trazendo palestras e debates com profissionais qualificados sobre temas técnicos da cadeia produtiva da Música. Esta edição de estreia do Fórum AMP traz os seguintes temas: A AMP em seus 20 anos; Roadies - o time que faz a festa acontecer; Editais - como participar e obter recursos para seus projetos; Estratégias para circular pelos festivais e outros eventos e Direção de Palco - a arte de coordenar uma apresentação. Os debates e palestras serão hospedados no Casarão da AMP (Rua do Príncipe, 225) entre 06 de Fevereiro e 09 de Fevereiro.

