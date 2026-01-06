A- A+

Música Festival PreAmp divulga os seis artistas selecionados para a Mostra Musical de 2026 23ª edição do evento também anunciou lista dos participantes para as ações formativas do Palco Escola, que serão realizadas de 27 de janeiro a 6 de fevereiro; a mostra aconteve nos dias 6 e 7 de fevereiro

As seis atrações selecionadas para a Mostra Musical do 23º Festival PreAmp - que acontece nos dias 6 e 7 de fevereiro - foram anunciadas nesta segunda-feira (5).



A curadoria do festival selecionou como atrações da mostra Islan, O Cão, Dandara MC, Mestre Josivaldo Caboclo, Alice Counter e Rob Love, que também receberão mentorias voltadas para a profissionalização de suas carreiras musicais.



Ao todo, 156 artistas e grupos de todas as regiões do Estado participaram da chamada pública realizada via edital.

De acordo com o coordenador-geral do festival, Fábio Cavalcante, a Mostra Musical do PREAMP é pensada como uma plataforma de impulso real para artistas que estão no início da sua trajetória.

“As atrações selecionadas passarão por um processo de capacitação que envolve marketing digital aplicado à carreira artística, produção técnica, produção musical, performance e identidade artística, branding e estratégias para transformar o show em experiência de público, além de integrarem o Carnaval do Recife deste ano”, destaca Fábio Cavalcante.

A curadoria da Mostra Musical foi pensada com um recorte de diversidade e a democratização do acesso aos palcos. A seleção dos artistas buscou contemplar diferentes estilos, estéticas e territórios sonoros, reunindo expressões da cultura popular, do hip hop, rock e do pop e de outros ritmos que compõem a riqueza da música produzida em Pernambuco.



Os três mais bem pontuados, Islan, O Cão e Dandara MC, também estarão na programação do Carnaval do Recife 2026.

Palco Escola

A coordenação do Festival também divulgou a lista dos selecionados para as oficinas e workshops do Palco Escola Preamp 2026. As atividades de capacitação e qualificação técnica voltadas para a área da música tem a proposta de atender à demanda de capacitação de profissionais na área técnica do mercado musical em Pernambuco.

De 27 de janeiro a 7 de fevereiro, o Palco Escola terá ações como a oficina Roadie e seus avanços tecnológicos, bem como os workshops Produção Musical, Música em Movimento, Portfólio Artístico, Video Mapping e Música na Inteligência Artificial.

Sobre o Festival

Realizado pela Articulação Musical Pernambucana (AMP), o PreAmp conta com patrocínio da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura do Recife e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, e apoio do Governo de Pernambuco, por meio da Fundarpe e da Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE).

A 23ª edição do evento está marcada para acontecer nos dias 6 e 7 de fevereiro, no Cais do Alfândega, no Bairro do Recife. Mais informações estão disponíveis no Instagram @oficial_amp e no canal no Youtube do festival.

Conheça os seis artistas selecionados:

Islan | Foto: Aécio Marles/Divulgação

Islan

Cantor, compositor, poeta e rabequeiro de São José do Egito, no Sertão do Pajeú, Islan lançou em 2025 seu primeiro EP autoral, consolidando a fase solo iniciada em 2018. O trabalho articula poesia popular, música nordestina e arranjos contemporâneos, afirmando uma identidade própria dentro da cena autoral pernambucana.

Nos últimos anos, vem circulando com show autoral por festivais, feiras literárias e programações culturais no Sertão, Agreste e Recife. Atua também em projetos de música de raiz e iniciativas ligadas à literatura e à formação cultural. Saiba mais no Instagram @poetaislan.

Banda O Cão | Foto: Divulgação

O Cão

Banda de hardcore formada no Recife e ativa desde 2018, O Cão reúne integrantes com trajetória na cena underground nordestina. Em 2024, lançou o álbum Original Espanta Crente Style, que marca a maturidade sonora e o posicionamento político do trio dentro do hardcore nacional.

O disco foi antecedido pelos singles “Se Jesus te ama, eu não”, “Coletivos” e “Na cara dura”. No mesmo período, a banda se apresentou em festivais como Abril Pro Rock e abriu shows dos Ratos de Porão, além de atuar em ações culturais na Zona Oeste do Recife. Saiba mais no Instagram @ocaooficial.

Dandara MC | Foto: Festival Vozes da Independência/Divulgação

Dandara MC

Cantora e compositora do hip hop pernambucano, criada em Abreu e Lima, Dandara MC constrói uma trajetória marcada pela centralidade da cultura negra, periférica e feminina. Suas letras partem de vivências reais e dialogam com identidade, território e ancestralidade.

Em janeiro de 2026, lança seu primeiro projeto musical, Por Todas Dandaras, reunindo faixas autorais que consolidam sua identidade artística. A artista já participou de eventos como REC’n’Play, Fenearte e festivais de juventude, além de ações formativas em escolas e comunidades. Saiba mais no Instagram @dandaramc_.

Mestre Josivaldo Cabolo | Foto: Paulo Matos/Divulgação

Mestre Josivaldo Caboclo

Mestre do coco de roda, da ciranda e do maracatu rural da Zona da Mata pernambucana, Mestre Josivaldo Caboclo atua desde os anos 1990 como arte-educador, compositor e produtor cultural. É herdeiro do legado de Mestre Bio Caboclo e referência na preservação e difusão da cultura popular.

Em 2024, lançou Ciranda Caboclo – Volume 2, dando continuidade ao trabalho autoral iniciado em 2017. Mantém circulação constante em festivais, ações formativas e intercâmbios culturais, incluindo turnês internacionais. Saiba mais no Instagram @mestre_josivaldo_caboclo.

Alice Counter | Foto:

Alice Counter

Cantora, compositora e artista multifacetada de Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, Alice Counter atua desde a adolescência em diferentes linguagens artísticas. Mulher trans, desenvolve trabalhos que conectam música, performance e educação.

É mestra da cultura popular e estudante de Canto Popular no Conservatório Pernambucano de Música. Nos últimos anos, vem desenvolvendo repertório autoral e ampliando sua atuação como educadora musical em projetos institucionais. Saiba mais no Instagram @alicecounterr.

Rob Love | Foto: Bispo/Divulgação

Rob Love

É cantora e compositora pernambucana com atuação marcada pelo reggae e pela música jamaicana, dialogando com referências clássicas como Bob Marley e Tim Maia. Após fundar o trio King Size Dub, iniciou carreira solo e passou a desenvolver uma sonoridade própria, que cruza reggae, dub e psicodelia, com letras em português e inglês voltadas a temas como amor, liberdade e consciência coletiva.

Em 2021, lançou o álbum Rob Love, seguido pelo projeto Rob Canta Bob (2023), tributo à obra de Bob Marley. Em 2025, apresentou três singles inéditos que antecipam seu novo álbum autoral, previsto para janeiro de 2026. O trabalho reafirma a música como ferramenta de conexão, transformação e expansão artística, consolidando sua presença na cena autoral pernambucana. Saiba mais no Instagram @roblove_.

