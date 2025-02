A- A+

Música Festival PREAMP divulga selecionados do Palco Escola e Mostra Musical da edição 2025 Foram recebidas 538 inscrições, das quais 336 no Palco Escola e 202 na Mostra Musical do PREAMP; festival terá início no próximo dia 10 de fevereiro

A 22ª edição do Festival PREAMP 2025 divulgou, nesta segunda-feira (3/02), os selecionados que poderão participar da programação do Palco Escola e da Mostra Musical do PREAMP.



Ao todo, foram recebidas 538 inscrições de várias regiões de Pernambuco. Com 336 inscritos, o Palco Escola conta com atividades de capacitação e qualificação técnica na área da música.

Já a Mostra AMP de Música, com 202 inscrições, premiará artistas da nova cena autoral de Pernambuco com uma mentoria para o desenvolvimento das carreiras artísticas, e levará as três mais bem pontuadas para a grade do Carnaval do Recife 2025.



Seis atrações foram selecionadas para a Mostra Musical do evento: Jambre, Caetana, Marcelo Cavalcante, Voz Nagô, Trem Sete e Briê.



O festival também divulgou a lista de selecionados para participar das atividades de capacitação técnica na área da música, no Palco Escola







Palco Escola

O projeto busca atender à demanda de capacitação de profissionais na área técnica do mercado musical em Pernambuco. As atividades serão realizadas entre os dias 10 e 22 de fevereiro, no Compaz Dom Hélder Câmara e na Casa AMP Criativa, ambas no Recife.

Todas as oficinas e workshops são gratuitas e 60% das vagas são destinadas a mulheres cis, mãe solo, pessoa trans, negros e negras, e povos indígenas ou quilombolas. Cada pessoa pode escolher no máximo duas oficinas e dois workshops para participar.

As ações formativas vão abordar temas como configuração e operação de sistemas de som para grandes eventos; Beatmaking express - produção e execução de beats; Técnicas de palco e seus avanços tecnológicos; e VJ: o poder das imagens na música.



Introdução e aplicação de ferramentas de IA criativa no segmento cultural; Marketing digital: como produtores e artistas podem promover seus trabalhos nas redes sociais partindo do zero; Coordenação de backstage e seus avanços tecnológicos; Direção de palco e soundcheck; Criação de experiências artísticas - do ritual à tecnologia também estão entre os assuntos da atividade.

Mostra Musical

Abre espaço a valores da cena musical pernambucana e conta com uma curadoria formada por produtores e curadores convidados.



As seis atrações escolhidas passarão por uma capacitação que engloba temas como Marketing digital como foco em carreiras artísticas; Produção técnica; Produção musical; Branding de marca; e Como tornar a arte uma experiência para o público.

“Com mais de 21 anos de história, o Festival PREAMP consolidou-se como um ambiente de intercâmbio entre músicos e técnicos pernambucanos por democratizar o acesso à cultura, à informação e à formação. E mais um vez reforça seu compromisso com o desenvolvimento da cadeia produtiva no Estado”, destaca o coordenador-geral do festival, Fábio Cavalcante.

A 22ª edição do festival acontecerá entre os dias 10 e 22 de fevereiro, no Cais do Alfândega, no Bairro do Recife, e tem como tema "Minha memória é feita de passado, mas meu coração é cheio de futuro".

O evento é realizado pela pela Articulação Musical Pernambucana (AMP), com patrocínio da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura do Recife e Fundação de Cultura Cidade do Recife.



Tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE). Também conta com a parceria do Compaz Recife, da UNIAESO, do Museu Cais do Sertão e do Ministério da Cultura (MinC).

Veja também