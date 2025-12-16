Ter, 16 de Dezembro

MÚSICA

Festival PREAMP 2026 abre inscrições para mostra de música e atividades formativas

A 23ª edição do evento ocorre nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2026, com o tema "Conexão Nordeste"

Shows do Festival PREAMP ocorrem no Cais da Alfândega - Foto: Fernando S./Divulgação

Já estão abertas as inscrições para o Festival PREAMP 2026. A 23ª edição do evento ocorre nos dias 6 e 7 de fevereiro, no Cais do Alfândega, no bairro do Recife, com o tema “Conexão Nordeste”.

Para a Mostra Musical, o prazo de envio de propostas vai até o dia 20 de dezembro, às 20h.  Podem participar apenas artistas autorais de Pernambuco. Uma curadoria formada por artistas, produtores culturais e especialistas convidados vai selecionar seis atrações, que serão incluídas na programação oficial do festival.

Os artistas escolhidos receberão mentorias em marketing digital, produção técnica, produção musical, performance, branding e desenvolvimento de identidade artística. Os três melhores avaliados participarão da programação do Carnaval do Recife 2026.

Além da mostra, o festival também abre inscrições para o Palco Escola. A etapa de formação do evento conta com oficinas e workshops gratuitos para artistas, técnicos e agentes culturais. As inscrições podem ser feitas até 28 de dezembro.

Os formulários de inscrição estão disponíveis na bio do Instagram @oficial_amp. O resultado será divulgado no dia 5 de janeiro de 2026, também na página da rede social. O festival é realizado pela Articulação Musical Pernambucana (AMP).

*Com informações da assessoria de imprensa.

