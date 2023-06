A- A+

CAMPINA GRANDE Festival prioriza Gusttavo Lima e sanfoneiro que teve show reduzido desabafa no palco principal Participação do cantor Flávio José no Maior São João do Mundo, na Paraíba, teve redução de meia-hora

O cantor paraibano Flávio José fez um desabafo no início de sua apresentação no Maior São João do Mundo, festival de música que ocorreu em Campina Grande, na última sexta-feira (2). O sanfoneiro reclamou que seu tempo de show havia sido reduzido de uma hora e meia para uma hora.





A redução coincidiu com a ampliação do tempo de show de Gusttavo Lima, que encerrou a programação no palco principal do evento. Flávio José não chegou a mencionar o nome do cantor sertanejo.

"Infelizmente, são essas coisas que os artistas da música nordestina sofrem", disse o cantor no palco.

O desabafo repercutiu nas redes sociais, com diversos usuários lamentando troca na programação.

Conforme nota emitida pela Arte Produções no início da tarde deste sábado (3), a apresentação de Gusttavo Lima, que começaria por volta de 1h, foi antecipada para 0h30.

“A Arte Produções informa que o cantor Gusttavo Lima irá antecipar a apresentação no Parque do Povo, começando as 0h30. A antecipação aconteceu a pedido do próprio cantor, o show do artista n’O Maior São João do Mundo será estendido e vai durar cerca de 2h30”, informou a organização.



Veja o vídeo que circula nas redes:

Flávio José comunicou ao público presente no Parque do Povo que teve seu tempo de show reduzido.#OMaiorSaoJoaodoMundo



Sua Música pic.twitter.com/tyB4J4ei6R — Rafael Costa (@rafacostapb) June 3, 2023

