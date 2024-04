A- A+

Música Festival Recife Carinhoso comemora Dia Nacional do Choro, sábado (27), no Museu do Estado 5ª edição do evento homenageia a cantora Dalva Torres e o músico e professor Bozó 7Cordas, pela importante trajetória e importante contribuição para o Choro e para a música de Pernambuco

A 5ª edição do Festival Recife Carinhoso segue apresentando programação especial e histórica alusiva ao Dia Nacional do Choro - comemorado no último 23 de abril, data de aniversário de Pixinguinha. Em fevereiro deste ano, o gênero musical foi oficialmente reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. Neste sábado (26), a partir das 17h, no Museu do Estado de Pernambuco, se apresentam o Coletivo Isto é Choro, formado por Betto do bandolim, José Arimatea e Walmir Chagas.



Nesta edição, o festival tem como homenageados a cantora Dalva Torres e o músico e professor Bozó 7Cordas, pela importante trajetória e importante contribuição para o Choro e para a música de Pernambuco e do Brasil.



Com programação diversificada, o evento comemorativo começou na última segunda-feira (22), com abertura solene na Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco e participação de entidades e personalidades convidadas. A programação segue até o dia 4 de maio. O festival tem apoio da Prefeitura do Recife, através da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e da Secretaria de Cultura do Estado por meio da Fundarpe.

Programação

Nos dias 3 e 4 de maio, o Teatro de Santa Isabel que recebe o Recife Carinhoso. No primeiro dia (3), será o show de Dalva Torres, a dama do Choro pernambucano, com o conjunto Pingo de Ouro e convidadas especiais: Kelly Rosa, Sonnia Aguiar, Sevy Nascimento e Surama Rheis.

Já dia seguinte, domingo (4), será a celebração musical com vários nomes do Choro local. Entre os quais, Betto do Bandolim, Bozó 7Cordas, José Arimatea, Walmir Chagas, Conjunto Sapucaia, as cantoras Lu Maciel, Laís Xavier, o cantor Arthur Philipe, entre outros.

Veja também

Cultura Funcultura divulga novo manual de prestação de contas; saiba como acessar